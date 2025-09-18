Pihela: oleks tore finaalis üle kahe aasta rekordit parandada

Kõrgushüppaja Elisabeth Pihela tegi Tokyo MM-i kvalifikatsioonis kaks õnnestunud hüpet ning sellest piisas, et see ta pühapäeval toimuvasse finaali viia.

Pihela tõdes ETV otseülekandes antud intervjuus, et tunneb üheaegselt nii rõõmu kui kergendust. "Olen rõõmus, õnnelik ja tänulik, et täna piisas ainult 1.88-st," ütles 21-aastane sportlane.

Pihela ületas 1.83 ja 1.88 esimesel katsel, järgmine kõrgus 1.92 oleks tähistanud isikliku rekordi kordamist. "1.83 ja 1.88 olid väga ilusad hüpped, 1.92 esimene katse oli ka päris kena, aga siis võib-olla pika ootamise tõttu lagunes hoojooks ära. Vihm mind väga ei mõjutanud, tundsin end väga hästi. Arvan, et ma olen praegu oma parimas vormis," kinnitas Pihela.

Mitmed Pihela konkurendid eesotsas Vashti Cunninghami ja Ella Junnilaga ei suutnudki korraliku võistlust kokku panna, aga eestlannat see otseselt ei üllatunud. "Hooaeg on pikk olnud, parimad tulemused on juba suve keskel ära hüpatud," arvas ta.

Pihela jäi koos nelja konkurendiga jagama 12. kohta, mis tähendab, et pühapäevasel lõppvõistlusel osaleb 16 naist. Kaks aastat tagasi Budapestis jäi eestlanna napilt finaalist välja. "Ma ei mõelnud üldse selle finaali peale, keskendusin oma sooritusele ja üritasin endale mingeid finaalipingeid mitte peale panna."

"Vähemalt minu karjääri jooksul on nüüd esimest korda kvalifikatsiooni ja finaali vahel kaks päeva vahet. Finaalis saan oma korrektuurid teha. Eesmärk on hüpata vähemalt sama hästi ning oleks tore üle kahe aasta ka oma isiklikku rekordit korrata või uus isiklik hüpata," tõdes Pihela.