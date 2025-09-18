Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

Esmakordselt kergejõustiku maailmameistrivõistluste ajaloos ei jõudnud meeste odaviskes medalikolmikusse ükski Euroopa sportlane, kui Tokyos moodustasid esikolmiku Põhja- ja Lõuna-Ameerika esindajad.

Maailmameistriks krooniti Trinidad ja Tobago odaviskaja Keshorn Walcott, kes haaras esikoha teises voorus visatud 87.83-ga ja vormistas võidutulemuse neljandas voorus (88.16). 32-aastasele Walcottile oli see esimeseks suurte tiitlivõistluste kuldmedaliks alates 2012. aasta Londoni olümpiast, kus ta triumfeeris kõigest 19-aastasena.

Hõbemedali sai kaela Doha ja Eugene'i maailmameister, Grenada esindaja Anderson Peterson 87.38-ga ning pronksmedalile tuli ameeriklane Curtis Thompson, kes jäi Petersonist maha 71 sentimeetriga. Kusjuures USA odaviskaja pääses viimati MM-il kolme parema hulka 18 aastat tagasi Osakas.

Esimesena jäi medalita indialane Sachin Yadav, kes püstitas isikliku rekordi 86.27. Maailma hooaja edetabeli liider sakslane Julian Weber sai parimal katsel kirja 86.11 ja pidi leppima viienda kohaga.

Valitseva maailmameistrina võistlust alustanud Neeraj Chopra piirdus paremuselt kaheksanda tulemusega (84.03) ning Pariisi olümpiavõitja Arshad Nadeem lõpetas kümnendal kohal (82.75).