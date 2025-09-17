X!

VAATA OTSE | Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja, medaleid jagatakse neljal alal

Kergejõustiku MM
{{1758085500000 | amCalendar}}
Kergejõustiku MM

Tokyos jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on täna võistlustules sprinter Ann Marii Kivikas. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 13.00, kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets.

Kivikas sai oma eeljooksus kaheksa naise konkurentsis seitsmenda koha ajaga 23,14, kaotades enda nimele kuuluvale Eesti rekordile ühe kümnendikuga. Eestlanna alustas tugevalt, kuid staadionisirgel läks raskeks.

Poolfinaali pääsesid kahekordne maailmameister Shericka Jackson (22,33), britt Amy Hunt (22,57) ja belglanna Imke Vervaet (22,74).

Kivikase lõppkoht on veel selgumisel.

Enne võistlust:

Naiste 200 meetri jooksus tänavu Eesti rekordi 23,04-ni viinud Kivikas stardib viiendas eeljooksus, mis algab kell 13.58. Tema eeljooksu favoriidiks on jamaikalanna Shericka Jackson, kes tuli sel distantsil maailmameistriks nii 2022. aastal Eugene'is kui ka aasta hiljem Budapestis.

Igast eeljooksust pääseb otse poolfinaali kolm paremat ning lisaks kuus naist aegade põhjal. Poolfinaalid on kavas neljapäeval ja finaal reedel.

Medalikomplektid jagatakse täna välja naiste teivashüppes, meeste kaugushüppes, naiste 3000 meetri takistusjooksus ja meeste 1500 meetri jooksus.

Ajakava:

13.00-16.30 ETV ja sport.err.ee

13.05 M kolmikhüppe kvalifikatsioon
13.10 M odaviske kvalifikatsiooni A-grupp
13.30 N 200 m jooksu 1. ring (Kivikas)
14.10 N teivashüppe finaal
14.15 M 200 m jooksu 1. ring
14.45 M odaviske kvalifikatsiooni B-grupp
14.50 M kaugushüppe finaal
15.00 N 400 m tõkkejooksu poolfinaal
15.30 M 400 m tõkkejooksu poolfinaal
15.57 N 3000 m takistusjooksu finaal
16.20 M 1500 m jooksu finaal

