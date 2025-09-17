Juventus ja Dortmund lõid teisel poolajal kokku kaheksa väravat

Madridi Real jäi Meistrite liiga põhiturniiri avamatšis kiirelt ilma Trent Alexander-Arnoldist ja lõpetas mängu kümnekesi, aga alistas Marseille'i sellele vaatamata 2:1. Torino Juventus ja Dortmundi Borussia leppisid põnevusmängus 4:4 viiki.

Inglismaa koondise äärekaitsja Trent Alexander-Arnold sai oma esimeses Meistrite liiga mängus Reali eest väljakul olla vaid kolm minutit, kui vigastas reielihast ning tema asemele toodi sisse Dani Carvajal.

Hispaanlane sai siis 72. minutil punase kaardi ja Real jäi kümnekesi, sel hetkel oli seis mängus 1:1, kui Timothy Weahi 22. minuti väravale oli seitse minutit hiljem penaltipunktilt vastanud Kylian Mbappe. Hispaania hiid teenis ikkagi kolm punkti, kui Mbappe realiseeris 81. minutil teisegi penalti.

Tõelise põnevusmängu pidasid Torinos sealne Juventus ja Dortmundi Borussia, kui kodumeeskond päästis kahe lisaminutitel löödud väravaga 4:4 viigi - sealjuures lõppes avapoolaeg väravateta viigiga.

Väravatesadu algas seitse minutit pärast teise poolaja algust, kui Dortmundi viis juhtima Karim Adeyemi. Alates 63. minutist lõid mõlemad meeskonnad 11 minutiga kaks väravat: 63. minutil tõi viigi tabloole Kenan Yildiz, sellele vastas kaks minutit hiljem Felix Nmecha ning omakorda kaks minutit hiljem Dušan Vlahovic.

74. minutil taastas külaliste edu Yan Couto ning kui Ramy Bensebaini realiseeris 86. minutil penalti, oli Dortmund kindlas võidus kinni. Juventus pööras aga mängu lõpu ikkagi pea peale. 90+4. minutil kahandas Vlahovic Dortmundi kaitsjate lohaka eksimuse järel kaotusseisu minimaalseks ning tõstis siis kaks minutit hiljem palli paremast äärest Lloyd Kelly pea peale ning endine Inglismaa noortekoondislane vormistas lõppskooriks 4:4.

Benfica läks koduväljakul Aserbaidžaani klubi Qarabag vastu juba 16. minutiks 2:0 juhtima, aga pidi lõpuks vastu võtma valusa 2:3 kaotuse. Gabriel Martinelli ja Leonardo Trossard said mõlemad teisel poolajal kirja värava ja resultatiivse söödu, kui Arsenal alistas võõrsil Bilbao Athleticu 2:0. Luiz Juniori neljanda minuti omavärav tõi Tottenhamile Villarreali üle 1:0 võidu.