Meistrite liiga hooaja avavärava lõi endine Kalju ründaja

Union SG eest duubeldas edu 39. minutil Anouar Ait El Hadj ning kolmas värav sündis 81. minutil Liverpooli keskväljamehe Alexis Mac Allisteri venna Kevini jalast. PSV auvärava lõi 90. minutil Ruben van Bommel.

Kanada koondise nimistusse kuuluv David realiseeris üheksandal minutil valitseva Hollandi meistri vastu 11 meetri karistuslöögi. 24-aastane kesktormaja saatis väravavahi teisele poole ning lõi penalti kindlalt alla nurka, vahendab Soccernet.ee .

Jalgpalli Meistrite liiga avavooru kohtumises võtsid mõõtu PSV Eindhoven ja Promise Davidi koduklubi Saint-Gilles'i Union. Varem Nõmme Kalju särki kandnud David lõi 9. minutil penaltist Meistrite liiga põhiturniiri avavärava.

