Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga

Duplantis ületas esimesel katsel kõrgused 5.55, 5.85, 5.95, 6.00, 6.10, 6.15 ja asetas esikoha kindlustatuna latile kõrguse 6.30. Esimesel katsel jäi see napilt ja teisel veel napimalt ületamata. Kolmandal katsel latt aga püsis.

Tema järel sai hõbemedali kreeklane Emmanouil Karalis, kes 5.95 ületas kolmandal katsel, aga oli Duplantise kõrval ainus, kellele alistus 6.00. Hilisemad üritused kõrgematel kõrgustel enam ei õnnestunud.

Pronksi teenis isikliku rekordit 5.95 korranud austraallane Kurtis Marschall, sama tulemusega jäi neljandaks ameeriklane Sam Kendricks. Võistlus oli kõrgetasemeline, sest koguni seitse teivashüppajat ületas kõrguse 5.90.

Naiste 100 meetri tõkkejooksus üllatas esikohaga šveitslanna Ditaji Kambundji, kelle tulemus 12,24 tähistab rahvusrekordit ja maailma kõigi aegade kümne parema hulka kuulumist. Teise koha sai nigeerlanna Tobi Amusan (12,29) ja kolmanda koha ameeriklanna Grace Stark (12,34).

Meeste 3000 meetri takistusjooksu võitis üllatuslikult uusmeremaalane Geordie Beamish ajaga 8.33,88. Vaid seitsme sajandikuga jäi talle alla Tokyo ja Pariisi olümpial triumfeerinud marokolane Soufiane El Bakkali. Kolmandaks tuli keenlane Edmund Serem (8.34,56).

Naiste vasaraheite võitis maailma hooaja tippmargiga 80.51 kanadalanna Camryn Rogers, kes tõusis ühtlasi maailma kõigi aegade edetabeli teiseks. Temast ettepoole jääb üksnes maailmarekordinaine Anita Wlodarczyk (Poola; 82.98). Ülejäänud medalid kuulusid hiinlannadele: teiseks tuli Jie Zhao (77.60) ja kolmandaks Jiale Zhang (77.10). Neljandaks jäeti soomlanna Silja Kosonen (75.28).

Meeste 1500 meetri poolfinaalidest oli kiireim esimene, kus võitis hollandlane Niels Laros (3.35,50), kellele järgnesid britid Josh Kerr (3.35,53) ja Jake Wightman (3.35,56).

Meeste 400 meetri tõkkejooksude eeljooksudes näitas väledaimat jalga Abderrahman Samba (Katar; 48,03), kellele järgnesid ameeriklan Rai Benjamin (48,15) ja brasiillane Matheus Lima (48,15). Märksa tagasihoidlikuma tulemusega 48,56 jõudis edasi ka maailmarekordimees Karsten Warholm.

Meeste 100 meetri tõkkejooksude eeljooksudes näitasid parimat minekut jamaikalased Tyler Mason (13,17) ja Orlando Bennett (13,20).

Enne võistlust

Õhtu algab meeste 400 m tõkkejooksu esimese ringiga, kus sel korral kahjuks Rasmus Mägi kaasa ei tee.

Esimese finaalina on kavas meeste teivashüpe, kus kindlasti oodatakse suursoosik Armand Duplantiselt järjekordset maailmarekordit.

Lisaks selguvad parimad naiste vasaraheites, meeste 3000 m takistusjooksus ning naiste 100 m tõkkejooksus.

Ajakava:

13.35 M 400 m tõkkejooksu 1. ring

13.40 M kaugushüppe kvalifikatsioon

14.10 M teivashüppe finaal

14.20 M 110 m tõkkejooksu 1. ring

15.00 N vasaraheite finaal

15.05 N 100 m tõkkejooksu poolfinaal

15.30 M 1500 m jooksu poolfinaal

15.55 M 3000 m takistusjooksu finaal

16.20 N 100 m tõkkejooksu finaal