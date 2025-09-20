Stahl püstitas MM-i kvalifikatsiooni rekordi, mõlemad Aleknad finaalis

2023. ja 2019. aastal maailmameistriks tulnud Stahl saatis laupäeva hommikul oma esimese katsega ketta 69 meetri ja 90 sentimeetri kaugusele. Edasipääs finaalvõistlusele oli selge, aga see tulemus tähistab ühtlasi ka maailmameistrivõistluste eelvõistluste rekordit, varasemalt kuulus see Mykolas Aleknale (68.91).

Teisena pääses lõppvõistlusele 68.08 heitnud sloveen Kristjan Ceh, kes jahib oma teist MM-tiitlit. Kolmandana pääses finaali leedukas Martynas Alekna, kelle 67.16 jäi isiklikust tippmargist vaid seitsme sentimeetri kaugusele.

Olümpiavõitjast noorem vend Mykolas Alekna sooritas 65 meetri ja 39 sentimeetri pikkuse heite ning pääses kokkuvõttes kaheksandana lõppvõistlusele. Finaali pääses 12 meest, viimasena sai edasi sakslane Mika Sosna tulemusega 64.99.

Meeste kettaheite finaal toimub pühapäeva pärastlõunal, ülekanne on nähtav ERR-i kanalitel.