Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

"Mul on väga kahju, et jooks ei läinud päris nii, nagu ma seda endale ette kujutasin. Esimesed 15 kilomeetrit oli okei joosta, siis tekkisid vaikselt rinnas krambid, siis tekkisid kõhukrambid. Viimased kilomeetrit olid tagareite krambid. See oli valus ja sellest on väga kahju, " ütles Latsepov ERR-ile. "Lõpus ei suutnud enam vedelikku tarbida õiges koguses, mitte midagi ei läinud sisse. Iga kord, kui võtsin juua või süüa või kallasin ennast veega, siis hakkas kõhus ja rinnas valutama ja sellise valuga mõistlikus tempos jätkata ma ei suutnud."

"Pidin hoogu maha võtma ja veel maha võtma ja lõpus lasin ühel brasiillasel endast mööda minna. Viimastel meetritel ühest konkurendist sain mööda," jätkas ta. "Ei teadnud, mis koha peale ma jooksin, aga teadsin, et viimased 15 kilomeetrit jooksin väga aeglaselt ja ei saanud sellega midagi teha. Ainuke mõte oli lõpetada ja mitte katkestada, mitte katkestada. Sellega ma õnneks sain hakkama."

"Ma usun, et tuleb veel paremaid jookse. See on selline debüüt. Esimene jooks, rasked tingimused ja siit saab ainult paremini minna," lisas Latsepov.

Kas selle, et plaanist oli raske kinni pidada ja tekkisid krambid, põhjustas ilm või mängisid ka mingid muud asjad rolli? "Ilm ja ehk võib-olla hindasin oma võimeid üle, see 3.15 tempo ei olnud päris see õige, millega pidin alustama, aga no kuhu veel aeglasemalt?" arutles Latsepov. "Olin esimesed 10 kilomeetrit viimaste seas ja kui oleks veel aeglasemalt läinud, siis oleks täitsa üksi seal lõpus jooksnud. Ei tea, analüüsime, arvestame. Raske ja pikk hooaeg on olnud ja läks nii, nagu läks. Selge on see, järgmisel aastal tuleb rohkem treenida."

Kas sellisest jooksust saab ka mingeid järeldusi treeningute või muus mõttes teha või see on nii eriline maraton? "Võib-olla saab rohkem palavates oludes treenida, võib-olla ma ei suutnud sellega veel toime tulla, võib-olla on vaja rohkem kogemust? Eks vaatame, elu näitab. Ma usun, et see polnud viimane tiitlivõistlus. Neid tuleb veel," lubas Latsepov.

Euroopa meistrivõistluste aasta ootab vees. Kui pika puhkuse endale annad ja kuidas siit edasi? "Oi, ma pean välja puhkama! Mul oli üheksa kuud järjest võistlushooaeg, ma pean nüüd kuu või poolteist täielikult aja maha võtma ja puhkama. Novembrist alustan uut ettevalmistust ja siis juba näeb, mis järgmine aasta toob," vastas Latsepov.

Latsepov pääses MM-ile peale üsna viimasel hetkel – kas natuke ikka võib enda üle uhke ka olla, et debüüt on tehtud ja finišisse jõutud? "Ma olen uhke selle üle, et ma lõpetasin, sest mul oli vahepeal nii raske, aga ma võitlesin lõpuni! Aitäh kõigile, kes mulle kaasa elasid!" rõõmustas Latsepov.

Meeste maratoni võitis ülinapilt Tansaania jooksja Alphonce Felix Simbu, kes alistas fotofinišis Saksamaa maratoonari Amanal Petrose. Eestlastest oli parim Tiidrek Nurme, kes sai 51. koha.