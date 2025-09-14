X!

Latsepov valmistus Tokyo kuumuseks eestlaslikul moel

Kergejõustiku MM
Leonid Latsepov.
Leonid Latsepov. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustiku MM

Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul lähevad kergejõustiku MM-il Tokyos esimesena Eesti sportlastest starti maratoonarid Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov. Viimasel hetkel stardinimekirja pääsenud Latsepov osaleb MM-il esmakordselt.

"Seis on hea, olen optimistlik. Olen sel aastal hästi treeninud ja palju võistelnud. Alates veebruarist olen käinud erinevatel võistlustel, kuid siis veel ei teadnud, et tuleb MM-il osaleda. Võtsin selle uudise vastu suure rõõmuga. MM-il startimine on suur väljakutse. Praegu tunnen rahulikult, aga usun, et võistlusnärv tuleb. Peaasi, et see ei oleks liiga tugev. Ma arvan, et kõik läheb hästi," rääkis Latsepov ERR-ile.

Ametlik kinnitus MM-ile pääsemise kohta saabus Latsepovi postkasti vaid mõned nädalad enne võistlust, kuid treeningplaani see sportlase sõnul ei mõjutanud. "Aasta alguses oli plaan, et jooksen Tallinna maratoni, aga see toimub just sel nädalavahetusel. Minu ettevalmistus pidigi olema täpselt selline, lihtsalt siin Tokyos stardin päev hiljem."

Latsepov valmistus Tokyo kuumuseks eestlaslikul moel. "Liiga palju ei tohi sellele kuumusele mõelda, aga olen valmistunud. Eestis oli juunikuus üsna soe ilm, näiteks Eesti meistrivõistluste ajal oli üle 25 soojakraadi. Käisin ka saunas rohkem kui tavaliselt," märkis Latsepov.

"Need nipid, mida on Eesti maratoonarid varasemalt kasutanud, võtan ka mina kasutusele. Näiteks jääkotid mütsi all. Kannan ka peapaela, mida paljud maratoonarid kandsid juba eelmise aasta olümpiamängudel. See jahutab pead jooksu ajal."

Kuigi Latsepov sai MM-ile sajanda mehena ehk viimase tulemusega, siis eesmärk on lõpetada 50 parema seas. "Kõige keerulisem saab olema esialgsest tempoplaanist kinni hoidmine. Ma ei ole kõige kiiremate seas, pean realistlikult suhtuma oma võimetesse. Ma ei tohi alustada liidritega koos. Samas ei tohi minu tempo distantsi teises pooles langeda. Valin tempo selliselt, et suudan kindlasti lõpetada ja kui räägime kohtadest, siis julgen öelda, et top50 on minu eesmärk."

ERR alustab otseülekannet meeste maratonilt Eesti aja järgi 15. septembri öösel kell 1.20.

Toimetaja: Henrik Laever

