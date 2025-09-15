X!

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

Kergejõustiku MM
Alphonce Felix Simbu võitis ülinapilt Amanal Petrose ees kulla
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos võitis meeste maratoni ülinapilt Tansaania jooksja Alphonce Felix Simbu, kes alistas fotofinišis Saksamaa maratoonari Amanal Petrose. Eestlastest oli parim Tiidrek Nurme, kes sai 51. koha.

40 km peal oli koos veel kuus meest, aga staadionile sisenes kolmeliikmeline grupp. Petros asus kohe juhtima ja sai mitmemeetrise vahe, aga siis tegi lõpuspurdi Simbu, kes suutis ülinapilt Petrost edestada – fotofiniš andis kolme sajandikuga esikoha Simbule. Mõlemale läks protokolli kirja aeg 2:09.48. Tansaaniale on see kõigi aegade esimene MM-kuld. 33-aastasele Simbule on see aga teine MM-medal, 2017. aastal Londonis võitis ta maratonis pronksi.

Sel korral jooksis end pronksile Itaalia esindaja Iliass Aouani, kes finišeeris esimesest kahest viis sekundit hiljem. Kümme meest mahtus vähem kui minuti sisse, küll aga ei jõudnud sel korral esikümnesse ühtegi Keenia ega Etioopia maratoonarit.

Tõusvas joones liikunud Nurme finišeeris lõpuks 51. kohal ajaga 2:21.58, MM-debüüdi teinud Leonid Latsepov sai 64. koha ajaga 2:29.59.

Rasketes tingimustes suutis maratoni lõpetada 66 meest.

Toimetaja: Maarja Värv

