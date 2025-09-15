Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

"No ikka väga ränk," tunnistas 39-aastane Nurme pärast võistlust ERR-ile. "Eks on raske kohe kokkuvõtteid teha, aga ilmselgelt kõik need ligi sada jooksjat olid ikkagi ju maailma tippklassi jooksjad ja, nagu näha, lõpetasid eri tasemega, eespool ja tagapool. Mina olin seal lõpuks keskel, aga kui aus olla, siis juba 28. kilomeetril hakkas juba nii valus, et minu põhieesmärgiks sai, et ma ikkagi finišeeriks."

"See energiakadu oli natuke suurem, kui oleks arvanud selleks ajahetkeks. Ma ei tea, kas ta tuli nüüd üllatusena või mitte, aga noh, eks ilm ja kõik see ettevalmistus maratoni puhul ongi raske ette näha, et küll see distantsi käigus selgub. Täna siis selgus nii."

Milline oli vorm ja kui palju mõjutas Jaapani ilm ja õhuniiskus? "Vorm oli hea. Kui oleks vorm kehv olnud, siis tõenäoliselt ma ei oleks poole maanigi korralikult joosta saanud. Eks see, mis asi lõpuks organismile mõjub, seal on igasugused väiksed detailid. Distants on pikk ja eks see selgub selle tegevuse käigus," arutles Nurme. "Mingi hetk vajus päris ära, aga siis tuli jõud uuesti tagasi, mis näitas seda, et üleüldine tervislik seisund oli okei. Aga ränk, jah. Ilmselgelt, tore oli mööda joosta seal endast oluliselt kiirematest meestest. Aga teistpidi, teades, et ma ise olen paremini teinud, siis kindlasti oli kergelt selline mõru maik asjal juures."

Aga see on ju ikkagi mingi näitaja, et oli vana hea Tiidrek Nurme, kes viimastel kilomeetritel mitte ei anna kohti ära, vaid võtab kohti tagasi? "Kui ma ei tahaks kohti parandada, siis ma ei oleks tahtnud siia üldse tulla ja peaks kohe sussid varna panema. See võitleja ja tahe võita, edestada teisi, see peab jääma ja ilmselgelt ma lõpus veel tahtsin seda poolakat ka kätte saada ja veel viimasel kilomeetril edestasin kahte meest," rääkis Nurme. "See eesmärk, et lõpus ikkagi olla võitleja, see täna täitus, aga jah, väike mõru maik jäi sealt, et 28. kuni 36. kilomeetrini olin pigem säästurežiimil."

Kas kõik see, mis taustal toimub, mida võib-olla isegi ei näe nii hästi, laabus korralikult? "Ma arvan, et kui Eesti see süsteem kõigile meestele pähe panna, siis nad oleks kõik natuke kiiremad. Meil oli see väga hästi läbi mõeldud ja kõik abilised, kes seal raja ääres olid, täitsid oma ülesannet hästi hea. Kindlasti olen uhke eestlaste üle, eestlaste oskuse üle asju läbi mõelda ja süsteeme luua ja kindlasti see oli rajal ka näha," lausus Nurme. "Ma usun, et kui nüüd noori mehi tuleb veel peale näiteks Morten Siht või Leonid läheb tugevamaks, siis kindlasti seda teadmist saab eestlaste seas ikkagi edasi rakendada. Mul oli kindlasti au sellises väärikas eestlaste tiimis kaasa teha."

"Ja noh, ikkagi tulla lõpuni ja jaapanlased hüüdsid kuni algusest peale, vahet pole, mis positsioonil olid. Olla Eesti ees siin väljas, oled sa keskel, taga või ees, see oli kindlasti väga oluline. Ja staadioni tribüüni peal stardis oli näha, et see on meie au siin selle lipu all joosta," lisas Nurme. "Kindlasti sportlasena tahaks paremat, aga kevadel jooksin kaheteistkümnendaks Euroopa meistrivõistlustel ja raske on ühel aastal kaks tugevat tippu teha. Ilmselgelt tulevad inimlikud, füüsilised piirid ette."

Milliste märksõnadega see maraton meelde jääb? "Kui ma ühe sõnaga peaks selle kokku võtma, siis ikkagi võitle lõpuni ja seda ma peas ka mõtlesin, et vahet pole, mis koht sealt tuleb, minu eesmärk oli võidelda lõpuni, joosta selle Eesti särgiga kogu rada läbi ja ma arvan, et see ka täitus – võitlesin lõpuni, tulin lõpuni, finišeerisin. Põhieesmärgid said täidetud," arvas Nurme.

Nurme ütles, et plaanib kindlasti ka järgmisel aastal veel tiitlivõistlustele pürgida. "Ilmselgelt ei saa elusat inimest ära matta. Seega, elus ma olen ja kindlasti veel jätkan," lubas ta. "Järgmisel aastal on Euroopa meistrivõistlused Birminghamis. Sammhaaval. Loodame, et noori mehi tuleb peale ja siis ühel hetkel võib-olla oleme sellises seisus, kus me räägime medaliheitlusest."

Tokyo MM-il võitis meeste maratoni ülinapilt Tansaania jooksja Alphonce Felix Simbu, kes alistas fotofinišis Saksamaa maratoonari Amanal Petrose. Teise Eesti maratoonarina stardis olnud Leonid Latsepov sai 64. koha.