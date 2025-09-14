X!

Tallinna maratoni üldvõit rändas Keeniasse, Hussar parima eestlasena neljas

Kergejõustik
Tallinna maraton 2025.
Kergejõustik

Tallinna maratoni võitis tänavu keenialane Fanny Kiprotich Bungei, kes finišeeris ajaga 2:11.21. Parima eestlasena pälvis Karel Hussar neljanda koha.

Täispika maratoni debüüdi teinud Bungei kaotas 2017. aastast püsivale Tallinna maratoni rekordile (2:09.22) veidi vähem kui kahe minutiga. Teise ja kolmanda koha saavutasid tema kaasmaalased Silas Kiprotich Kurui (+4.13) ja Kenneth Kiprop Omulo (+5.21).

Karel Hussar läbis 42 km pikkuse distantsi isiklikku rekordit tähistava ajaga 2:20.58 (+9.37) ning saavutas neljanda koha, tulles ühtlasi Eesti meistriks. EMV hõbemedali sai kaela Margus Hanni (+20.36) ja pronksi Marek Truumaa (+20.57), kes lõpetasid absoluutarvestuses vastavalt kaheksandal ja üheksandal kohal.

Naiste seas läks samuti kolmikvõit Keeniasse, kui pjedestaalile pääsesid Euliter Jepchirchir Tanui (2:32.02), Harriet Jepchumba Chebore (+10.22) ja Faith Jerotich Kimutai (+18.11).

Esikolmiku järel lõpetas neljandana Eesti meistriks kroonitud Külli Sizask (2:50.41; +18.40), kes edestas Kertu Kula (+22.40) ja Kristiina Verevmägi (+23.45).

Kõiki tulemusi näeb SIIT.

Toimetaja: Henrik Laever

