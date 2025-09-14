X!

Tiidrek Nurme: kogemusega tasakaalustan füüsilist puudujääki

Kergejõustiku MM
Tiidrek Nurme.
Tiidrek Nurme. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ETV
Kergejõustiku MM

Eesti aja järgi esmaspäeva varahommikul lähevad kergejõustiku MM-il Tokyos esimesena Eesti sportlastest starti maratoonarid Tiidrek Nurme ja Leonid Latsepov. 39-aastane Nurme osaleb oma viiendatel maailmameistrivõistlustel, mida peab ise märgiliseks saavutuseks.

"Iga võistlus on omanäoline – erinevad iseärasused, erinev ettevalmistus ja erinev lõpptulemus. Olen kuulnud olümpiamedaliste rääkimas, et sa ei saa eelmist edukat võistlust lihtsalt kaasa võtta. Siiski, olla viiendat korda MM-il, see on suur asi. Selle taga on pühendumine, aastatepikkune töö, tervis, tugev meeskond ja ka soosing, mida alati ei oska ette näha. See, et saan siin reitingutabeli alusel võistlema. Tunne on ikkagi auväärne," rääkis Nurme ERR-ile.

"Olen igasuguste muude asjade pärast maratoni jooksnud. Nüüd mul on au olla siin Eesti eest väljas. Riigis [Jaapanis], kus maraton on üks populaarsemaid kergejõustiku alasid."

Nurme ootab raja äärde suurt melu ja möllu. "Igal juhul. Kui vaatame tagasi Tokyo olümpiamängudele, siis Sapporos toimunud maraton oli publikurohkeim sündmus jalgrattasõidu kõrval. See, mis siin saab olema, riiklikul pühal (15. septembril tähistatakse Jaapanis eakate päeva - ERR), on kindlasti kõva möll!".

Võrreldes nelja aasta taguse olümpiaga tunneb Nurme, et füüsiliselt on muutusi toimunud ja nüüd mängib suuremat rolli kogemus. "Hingeliselt olen kindlasti sama tahtejõuline Tiidrek nagu olin neli aastat tagasi. Keha muutub ajas, seda õpetatakse juba kooli bioloogiatunnis. Arvan, et kogemusega tasakaalustan füüsilist puudujääki. Kui eelmine kord läks mul siin vee joomisega natukene aia taha, siis seekord usun, et sellega ma aia taha ei pane. Loodetavasti õnnestun ja jooksen samaväärse tulemuse kui Tokyo olümpiamängudel (27. koht ajaga 2:16.16 - ERR)."

Milliste eesmärkidega läheb Nurme rajale? "Lõppkoht sõltub sellest, mida süda ja pulss lubavad. See on see mootor, mis mind edasi liigutab ja mille järgi pean jooksma. Olgugi, et pea tahaks esimestega kaasa joosta, aga kui süda ei luba, siis ma ei saa seda teha. Mul on oma tempograafik vastavalt sellele, kui tugevalt süda rinnus peksab ja eks enam-vähem tean, kui kõrge intensiivsusega peaks alustama, et hästi lõpetada."

Tokyos on üheks olulisemaks mõjuriks kuum ilm, mille vastu võitleb Nurme mitme abivahendiga. "Esimene asi on muidugi õige tempovalik, et mitte alguses kiirusega üle pingutada. Teised asjad on need, mida saad ise kasutada. Näiteks mul on praegu käes kaks pudelit, ühte läheb energiajook ja teise jäävesi. Pudelid seon omavahel teibiga. Mul on ka nokamüts, mille all on jääkott. Pea ümber on mul veel üks pael, mis toodab laubale külma. Kui see asi on peas, siis on tunne selline, et keegi hoiab otsa ees metallplaati või lusikat. Loodan, et see aitab, sest see on kaasaegne vidin ja eks ma üritan ka uue moega kaasas käia."

"Olen algusest peale öelnud, et see on minu koht. Tänu paljudele partneritele, Eesti Kergejõustikuliidule, Eesti riigile, oma vanematele, jumalale, kes on andnud mulle selle võimaluse oma keha arendada ja riiki esindada. See teeb alandlikuks. Teadmine, et olen õiges kohas, annab mulle kindlasti esmaspäeval sädet," lisas Nurme lõpetuseks.

ERR alustab otseülekannet meeste maratonilt Eesti aja järgi 15. septembri öösel kell 1.20.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

järelvaatamine

MM-i viimased uudised

09:20

Latsepov valmistus Tokyo kuumuseks eestlaslikul moel

08:46

Tiidrek Nurme: kogemusega tasakaalustan füüsilist puudujääki

08:05

TÄNA OTSE | Tokyo MM-i võistlusõhtu kulmineerub 100 m finaalidega

05:45

Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud Uuendatud

04:23

Tokyo olümpiavõitja võttis samas kohas ka maratoni MM-kulla

13.09

Mülla: pole vahet, kas MM või Lääne-Virumaa MV, lähen ikka parimat andma

13.09

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

13.09

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

13.09

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

12.09

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

11.09

Nurme ja Latsepovi stardiaeg MM-il toodi kuumuse tõttu varasemaks

11.09

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11.09

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

mm-i loetumad

13.09

Bol seekord ameeriklastest jagu ei saanud, põneva kuulitõuke võitis Crouser Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

05:45

Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud Uuendatud

13.09

Tokyo MM-i esimesed kuldmedalid läksid Kanadasse ja Hispaaniasse

13.09

Rebane: Duplantis on praegu maailma superstaar, ta on asendanud Bolti

04:23

Tokyo olümpiavõitja võttis samas kohas ka maratoni MM-kulla

08:05

TÄNA OTSE | Tokyo MM-i võistlusõhtu kulmineerub 100 m finaalidega

12.09

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

11.09

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

sport.err.ee viimased uudised

10:16

Arsenal ja Tottenham tunnistasid võite, Chelsea libastus võõrsil

09:48

Rannavõrkpallurid Kender ja Parijõgi pääsesid U-18 EM-il poolfinaali

13.09

Juventus jättis põneva lahingu järel Interi teist mängu järjest kaotajaks

13.09

OTSEBLOGI | Ogier lõpetas Tšiili rallil laupäeva liidrina Uuendatud

13.09

HC Panter võitis Riias põnevusmängu

13.09

ETV spordisaade, 13. september

13.09

Maailma esisada sihtiv Lajal: aasta teine pool annab motivatsiooni

13.09

Tänak: selle mootoriga oli meil ka Rootsis probleeme

13.09

Real teenis vastuolulise punase kaardi kiuste kolm punkti

13.09

Soomets ja Start ei suutnud lõpuspurti lõpuni viia, Shein võitis kõrgliigas

13.09

Flora lõpetas Pärnu võiduseeria ja kerkis Levadia viigi järel liidriks Uuendatud

13.09

Tallinna maratoni 10 km jooksu parim oli Läti rekordimees, Šalkauskas teine

13.09

Kalev/Cramo alistas kontrollmängus Leedu seitsmenda klubi

13.09

Vingegaard kindlustas jõudemonstratsiooniga Vuelta võidu

13.09

Lajal kaotas esireketite mängu ja Eesti jäi Mehhikole alla Uuendatud

13.09

Kukkunud Marquez jäi tänavu esmakordselt sprindis pjedestaalikohata

13.09

Serbia korvpallikoondise peatreener pani ameti maha

13.09

Leverkusen lõpetas uue peatreeneri debüütmängu üheksakesi, kuid võidukalt

13.09

Ostapenko kaotas Mehhikos teist aastat järjest samale mängijale

13.09

"Spordipühapäevas" tuleb juttu kergejõustikust, rallist, korvpallist ja hokist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo