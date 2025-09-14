Tiidrek Nurme: kogemusega tasakaalustan füüsilist puudujääki

"Iga võistlus on omanäoline – erinevad iseärasused, erinev ettevalmistus ja erinev lõpptulemus. Olen kuulnud olümpiamedaliste rääkimas, et sa ei saa eelmist edukat võistlust lihtsalt kaasa võtta. Siiski, olla viiendat korda MM-il, see on suur asi. Selle taga on pühendumine, aastatepikkune töö, tervis, tugev meeskond ja ka soosing, mida alati ei oska ette näha. See, et saan siin reitingutabeli alusel võistlema. Tunne on ikkagi auväärne," rääkis Nurme ERR-ile.

"Olen igasuguste muude asjade pärast maratoni jooksnud. Nüüd mul on au olla siin Eesti eest väljas. Riigis [Jaapanis], kus maraton on üks populaarsemaid kergejõustiku alasid."

Nurme ootab raja äärde suurt melu ja möllu. "Igal juhul. Kui vaatame tagasi Tokyo olümpiamängudele, siis Sapporos toimunud maraton oli publikurohkeim sündmus jalgrattasõidu kõrval. See, mis siin saab olema, riiklikul pühal (15. septembril tähistatakse Jaapanis eakate päeva - ERR), on kindlasti kõva möll!".

Võrreldes nelja aasta taguse olümpiaga tunneb Nurme, et füüsiliselt on muutusi toimunud ja nüüd mängib suuremat rolli kogemus. "Hingeliselt olen kindlasti sama tahtejõuline Tiidrek nagu olin neli aastat tagasi. Keha muutub ajas, seda õpetatakse juba kooli bioloogiatunnis. Arvan, et kogemusega tasakaalustan füüsilist puudujääki. Kui eelmine kord läks mul siin vee joomisega natukene aia taha, siis seekord usun, et sellega ma aia taha ei pane. Loodetavasti õnnestun ja jooksen samaväärse tulemuse kui Tokyo olümpiamängudel (27. koht ajaga 2:16.16 - ERR)."

Milliste eesmärkidega läheb Nurme rajale? "Lõppkoht sõltub sellest, mida süda ja pulss lubavad. See on see mootor, mis mind edasi liigutab ja mille järgi pean jooksma. Olgugi, et pea tahaks esimestega kaasa joosta, aga kui süda ei luba, siis ma ei saa seda teha. Mul on oma tempograafik vastavalt sellele, kui tugevalt süda rinnus peksab ja eks enam-vähem tean, kui kõrge intensiivsusega peaks alustama, et hästi lõpetada."

Tokyos on üheks olulisemaks mõjuriks kuum ilm, mille vastu võitleb Nurme mitme abivahendiga. "Esimene asi on muidugi õige tempovalik, et mitte alguses kiirusega üle pingutada. Teised asjad on need, mida saad ise kasutada. Näiteks mul on praegu käes kaks pudelit, ühte läheb energiajook ja teise jäävesi. Pudelid seon omavahel teibiga. Mul on ka nokamüts, mille all on jääkott. Pea ümber on mul veel üks pael, mis toodab laubale külma. Kui see asi on peas, siis on tunne selline, et keegi hoiab otsa ees metallplaati või lusikat. Loodan, et see aitab, sest see on kaasaegne vidin ja eks ma üritan ka uue moega kaasas käia."

"Olen algusest peale öelnud, et see on minu koht. Tänu paljudele partneritele, Eesti Kergejõustikuliidule, Eesti riigile, oma vanematele, jumalale, kes on andnud mulle selle võimaluse oma keha arendada ja riiki esindada. See teeb alandlikuks. Teadmine, et olen õiges kohas, annab mulle kindlasti esmaspäeval sädet," lisas Nurme lõpetuseks.

ERR alustab otseülekannet meeste maratonilt Eesti aja järgi 15. septembri öösel kell 1.20.