Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas

Kergejõustiku MM
{{1757826300000 | amCalendar}}
Kishane Thompson ja Oblique Seville
Kishane Thompson ja Oblique Seville Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos selguvad teisel võistluspäeval kullavõitjad veel viiel alal. Võistluspäev kulmineerus 100 meetri jooksu finaalidega, kus MM-tiitli pälvisid ameeriklanna Melissa Jefferson-Wooden ja jamaicalane Oblique Seville.

Meeste 100 meetri jooksu finaal algas pettumusega, kui 2023. aastal MM-hõbeda võitnud Letsile Tebogo stardipakkudel ärev oli ja valestardi tõttu disklahvi sai.

Teisel katsel said aga maailma kiireimad mehed stardi tehtud ja kohe alguses rebisid ette Jamaica mehed Oblique Seville ja Kishane Thompson. Olümpiavõitja Noah Lyles üritas veel hoo üles võtta, aga jamaicalased lõpetasid võimsalt ja Seville tuli karjääri parima jooksuga (9,77) maailmameistriks. Thompson ületas joone 9,82-ga ning sai oma olümpiahõbeda kõrvale ka MM-hõbeda, Lyles jäi 9,89-ga kolmandaks.

Viimati teenis Jamaica mees lühikeses sprindis MM-tiitli 2015. aastal Pekingis, kui Usain Bolt maailma tipus oli. Ajaloo kiireim mees oli ka Tokyos kohal ning sai kümneaastase ootuse järel taas kaasmaalaste triumfi üle rõõmustada.

Naiste 100 meetri jooksu finaalis tõestas ameeriklanna Melissa Jefferson-Wooden taaskord klassi, kui ta püstitas ajaga 10,61 uue maailmameistrivõistluste rekordi. Tema võit oli kindel: teise koha pälvis jamaicalanna Tina Clyaton ajaga 10,76 ning olümpiavõitja Julien Alfred pälvis ajaga 10,84 kolmanda koha.

Jamaicalanna Shericka Jackson (10,84) jäi esimesena esikolmikust välja, talle järgnesid ameeriklanna Sha'Carri Richardson (10,94) ning viimast korda MM-il jooksnud Jamaica sprindilegend Shelly-Ann Fraser-Pryce (11,03).

24-aastane Jefferson-Wooden kerkis selle esitusega kõigi aegade edetabelis neljandaks, temast kiiremini on jooksnud vaid eelmainitud Fraser-Pryce (10,60), Elaine Thompson-Herah (10,54) ja legendaarne Florence Griffith-Joyner (10,49).

Melissa Jefferson-Wooden Autor/allikas: SCANPIX/AP

Naiste kettaheites võitis ameeriklanna Valarie Allmann oma kahe olümpiakulla kõrvale ka esimese MM-tiitli, kui ta viiendal katsel 69 meetri ja 48 sentimeetrise heite tegi. Hõbeda pälvis hollandlanna Jorinde van Klinken, pronksi sai kuubalanna Silinda Morales.

Ka naiste kaugushüppes sai näha esmakordset maailmameistrit, kui ameeriklanna Tara Davis-Woodhall oma neljandal katsel seitsme meetri ja 13 sentimeetri kaugusel maandus. Ükski teine võistleja seitsme meetri piiri ei alistanud, lisaks tähistab Davis-Woodhalli tulemus uut hooaja tippmarki. Hõbeda pälvis sakslanna Malaika Mihambo (6.99), Colombia võistleja Natalia Linares hüppas eelviimasel katsel 6.92 ning sai kaela pronksi.

Prantslane Jimmy Gressier vormistas meeste 10 000 meetri jooksus üllatuse, kui ta tegi lõpusirgel võimsa spurdi ning ületas joone ajaga 28.55,7, millega tõi Prantsusmaale ajaloo esimese MM-tiitli sel alal. Teise kohaga pidi leppima Etioopia mees Yomif Kejelcha (28.55,83) ning pjedestaalile mahtus veel rootslane Andreas Almgren (28.56,02).

Meeste kõrgushüppes pääses lõppvõistlusele 13 võistlejat, kes ületasid kõrguse 2.25. Nende hulka kuuluvad näiteks Pariisi olümpiavõitja Hamish Kerr, tunamullune MM-hõbe JuVaughn Harrison ja mullu EM-il pronksi võitnud ukrainlane Oleh Doroštšuk. Valitsev Euroopa ja maailmameister Gianmarco Tamberi piirdus tulemusega 2.16 ning jäi finaalist välja, sama juhtus ka Pariisi olümpial hõbeda pälvinud ameeriklase Shelby McEweniga, kelle tulemuseks jäi 2.21.

Meeste kõrgushüppe finaal toimub 16. septembril.

Toimetaja: ERR Sport

