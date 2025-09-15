X!

Julien Alfred jättis MM-i pooleli

Kergejõustiku MM
Julien Alfred.
Julien Alfred. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku MM

Pühapäeval kergejõustiku MM-il Tokyos naiste 100 meetri jooksus pronksmedali pälvinud Julien Alfred pidi suurvõistluse vigastuse tõttu pooleli jätma.

Sportlase esindaja Henry Rolle avaldas pühapäevase võistluse järel, et Alfred vigastas 100 meetri finaalis reielihast. "Me ei soovi teda panna olukorda, kus vigastus võiks süveneda. Tema hooaeg on lõppenud ja keskendume nüüd taastusravile. Suuname oma pilgud järgmisele aastale," ütles Rolle.

24-aastane Alfred oli ameeriklanna Melissa Jefferson-Woodeni kõrval peamine kullasoosik 200 meetri distantsil. Alfredi nimel on maailma hooaja tippmark 21,71, mille ta jooksis välja juuli keskel Londonis. Mullu Pariisi olümpiamängudel tuli ta sel distantsil ameeriklanna Gabrielle Thomasi järel hõbemedalile.

Naiste 200 meetri jooksu eelvoor toimub kolmapäeval Eesti aja järgi algusega kell 13.30. Võistlustules on ka tänavu Eesti rekordi 23,04-ni viinud Ann Marii Kivikas.

