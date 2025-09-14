X!

Kettaheite valitsejannast sai viimaks maailmameister

Kergejõustiku MM
Valarie Allman.
Valarie Allman. Autor/allikas: WorldAthletics/X
Kergejõustiku MM

Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Tokyos võitis naiste kettaheite ameeriklanna Valarie Allman tulemusega 69 meetrit ja 48 sentimeetrit.

Allmani viiest mõõtmisele leidnud katsest neli olid üle 66 meetri ning võidutulemuse heitis ta viiendas voorus.

Kahekordse olümpiavõitja jaoks oli tegu karjääri kolmanda MM-medaliga, kuid esimese kullaga, sest kaks aastat tagasi Budapestis jäi ta üllatuslikult kaasmaalase Laulauga Tausaga järel teiseks ja pidi 2022. aastal kodupubliku ees Eugene'is leppima kolmanda kohaga.

Teiseks tuli Hollandi multitalent Jorinde van Klinken, kes sai kirja oma hooaja tippmarki tähistava tulemuse 67.50. Pronksmedali pälvis isikliku rekordi 67.25-ga kuubalanna Silinda Morales.

Esimesena jäi medalita Rootsi rahvusrekordi 66.61-ni viinud Vanessa Kamga, talle järgnes kahekordne olümpiavõitja horvaatlanna Sandra Elkasevic 65.82-ga ning esikuuiku lõpetas tiitlikaitsjana võistlustulle asunud Tausaga (65.49).

Toimetaja: Henrik Laever

