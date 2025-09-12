X!

Mõlemad Eesti paarid pääsesid U-18 EM-il alagrupist edasi

Rannavõrkpall
Armin Kender ja Patrik Parijõgi
Armin Kender ja Patrik Parijõgi Autor/allikas: cev.eu
Rannavõrkpall

Reedel jätkati Itaalias Corigliano Rossanos U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiriga ning mõlemad Eesti paarid suutsid alagrupist edasi pääseda.

Neljapäeval C-alagrupis kaks võitu teeninud Marta-Mia Ploomipuu ja Hannemai Hanimägi pidid viimases mängus tunnistama Itaalia duo Giorgia Orso – Micol Lafuenti 2:0 (21:14, 21:16) paremust, vahendab volley.ee.

Alagrupis saadi itaallannade järel teine koht ning turniir jätkub eestlannade jaoks laupäeval 24 parema seas. Vastaseks on Leedu duo Barbora Rakauskaite – Meja Gurciute, mäng algab hommikul kell 9.30.

Noormeeste turniiril alustasid Armin Kender ja Patrik Parijõgi ka reedest mängupäeva edukalt, olles 2:0 (21:18, 21:11) paremad sloveenidest Peter Bregarist ja Valentin Predanist.

Kolmas alagrupikohtumine Norra paari Ludvig Sodal Ringoeni ja Sebastian Lyngaas Kjemperudi vastu lõppes eestlaste jaoks 1:2 (21:17, 17:21, 11:15) kaotusega.

Neljapäeval toimunud esimeses alagrupimängus alistasid eestlased 2:1 Itaalia paari Francesco Denina – Lorenzo Profumo. Lõpuks tekkis alagrupis nn surnud ring ning Kender ja Parijõgi tulid esimeseks. EM jätkub Kenderi ja Parijõgi jaoks seega laupäeval kell 15.20 16 parema seas.

Toimetaja: Anders Nõmm

