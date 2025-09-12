Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel pääses esimesena finaali valitsev maailmameister Saksamaa, kes oli oma poolfinaalis Soomest üle 98:86.

Kolm aastat tagasi kodusel finaalturniiril pronksi saanud Saksamaa alustas reedest poolfinaali vägevalt, kui viskas juba avaveerandil soomlastele EM-poolfinaali rekordit tähistavad 30 punkti ning võitis avapoolaja 61:47.

Kolmandal veerandajal hakkas Soome vahepeal juba 19-punktiliseks suurenenud kaotusseisu kahandama. Seisul 77:60 jäi Saksamaa enam kui kaheks ja pooleks minutiks kuivale ning varem Pärnu Sadamat esindanud Edon Maxhuni kaugvise tõi soomlased juba kuue punkti kaugusele, viimase veerandaja alguses ei jõudnud nad siis aga ise ligi kolm minutit korvini ja Saksamaa ei lubanud enam vahel alla kümne punkti minna.

Dennis Schröder viskas Saksamaa kasuks 26 punkti, jagas 12 resultatiivset söötu ja võttis viis lauapalli. Franz Wagner panustas võitu 22 punkti ja viie lauapalliga, Daniel Theis lisas 10 punkti ja 11 lauapalli. Soome resultatiivseim oli reedel Olivier Nkamhoua 21 punkti ja kaheksa lauapalliga, Lauri Markkanen tabas 17 viskest 6 ja kogus 16 punkti.

Saksamaa mängis EM-finaalis viimati 2005. aastal, kui koondist vedas toona keskmiselt 26,1 punkti visanud Dirk Nowitzki. Üldse on see Saksamaale kolmandaks finaaliks, esimesel katsel 1993. aastal tuldi kodupubliku ees Euroopa meistriks. Teises poolfinaalis mängivad õhtul Kreeka ja Türgi.