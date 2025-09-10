X!

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

Korvpall
Soome korvpallikoondislased.
Soome korvpallikoondislased. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Soome korvpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistlustel veerandfinaalis Gruusia 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17) ja jõudis esmakordselt nelja parema koondise sekka.

Soomlased tegid avapoolajal suure vahe sisse tänu tugevale lauavõitlusele ja kolmepunktivisetele, mida tabati lausa 66-protsendilise täpsusega (10/15). Eriti heas hoos oli meeskonna kapten Sasu Salin, kes tabas kohtumise lõpuks kuuest kaugviskest neli.

Kuigi Gruusia kaotusseis püsis pikalt 10-15 punkti vahel, siis viimases vaatuses pakuti veidi närvikõdi, kui vahe lihviti kuue silma peale (67:73). Soome vastas sellele järjekordse täpse kaugviskega ning mõni hetk hiljem pidi grusiinide NBA mees Goga Bitadze teise tehnilise vea tõttu mängust lahkuma. Järelejäänud mänguaja jooksul Gruusia seitsmest punktist lähemale ei pääsenud.

Soome tabas lõpusireeniks kolmepunktiviskeid 55-protsendilise täpsusega (17/31), Gruusia näitaja oli 32 protsenti (10/31). Mikael Jantunen tõi võitjate parimana 19 punkti, Lauri Markkanen lisas 17 ja Salin 14 punkti. Sandro Mamukelašvili viskas Gruusia kasuks 22 silma.

Reedel peetavas poolfinaalis läheb Soome vastamisi kas Saksamaa või Sloveeniaga. Teise finalisti selgitavad välja Türgi ja Kreeka.

Toimetaja: Henrik Laever

