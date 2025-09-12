X!

Markkanen: selliseks mänguks lisamotivatsiooni leida vaja ei ole

Korvpall
Isaac Bonga ja Lauri Markkanen
Isaac Bonga ja Lauri Markkanen Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Soome korvpallikoondis asub reedel jahtima ajaloolist edasipääsu EM-i finaali, kuid peab selleks võimsalt Saksamaalt alagrupiturniiri kaotuse eest revanši võtma.

Reede õhtul selguvad Riias jätkuval korvpalli EM-finaalturniiril finalistid, kui Soome kohtub Saksamaaga ning teises poolfinaalis lähevad vastamisi Kreeka ja Türgi.

Soomlased ja sakslased läksid Tamperes toimunud B-grupi turniiril vastamisi, kuid grupi võitnud Saksamaa teenis võõrustaja üle kindla 91:61 võidu. Sakslaste üleolek oli kindel ning nad said hakkama millegagi, mida vähesed tiimid tänavusel EM-il suutnud on: soomlaste tähtmängija Lauri Markannen hoiti kontrolli all ning NBA mehele lubati vaid 11 punkti.

Pärast seda mängu ütles Markkaneni vastu suurepärast kaitset mänginud Saksamaa ääremängija Isaac Bongo, et loodab Soome tähte segada ka siis, kui mängu ei ole. "Loodan, et kui ta läheb koju, näeb ta mind õudusunenägudes. Loodan, et ta näeb mind ka oma unenägudes," sõnas Bonga.

Markkanenilt küsiti korduskohtumise eel vastase kommentaari kohta. "Nad võivad öelda, mida tahavad. Ma hoolime ainult nendest meestest, kes on meie riietusruumis," vastas Soome liider. "See polnud meie parim mäng. Nad tegid väga head tööd ja võtsid meie parimad elemendid ära. Oleme korrektuure teinud."

"Sellisteks mängudeks ei pea lisamotivatsiooni leidma. Sellises pingeolukorras tuleb see loomulikult. Aga peame tegema väikesed muudatused oma mängustiilis, siis vaatame, kuhu see meid viib," lisas Markkanen.

Utah Jazzi ääremängija on sel turniiril seitsmes mängus kogunud keskmiselt 24,7 punkti, 7,9 lauapalli, 2,6 vaheltlõiget ja 2,6 resultatiivset söötu. Tema sõnul on Soome koondise tähelend alles algus. "Me tahamegi oma standardeid ja ootusi tõsta. Ükski Soome koondis pole siia varem jõudnud. See on meie esimene kord, aga tahame selle harjumuseks teha," rääkis Markkanen.

"See ei jää viimaseks korraks," lisas Soome täht.

Korvpalli EM-finaalturniir lõppeb pühapäeval, kui peetakse pronksimäng ja finaal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

