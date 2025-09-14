X!

Soome tegi pronksimängus uskumatu lõpuspurdi, aga Kreeka sai ikkagi medali

Kreeka korvpallikoondis teenis oma ajaloo kolmanda pronksmedali Euroopa meistrivõistlustelt, kui alistas Riias toimunud EM-finaalturniiril ülimalt põnevas kolmanda koha mängus Soome kolme punktiga.

Kreeklased alustasid pronksimängu tempokalt ning läksid viie minutiga juhtima 12:6, aga soomlased vastasid spurdiga ning lihvisid vahe ühele punktile. Pärast seda tegi aga Kreeka veel 9:0 spurdi ning esimene veerand lõppes kreeklaste 24:15 eduseisul.

Teise veerandi alguses paisus vahe kümnepunktiliseks, soomlased jõudsid seejärel veelkord punkti kaugusele, aga täpsel nagu esimesel veerandil, vastas Kreeka taas 9:0 spurdiga ning läks uuesti kümnega juhtima. Soome võitles südikalt, aga kreeklased tegid veerandi lõpus veel ühe spurdi ja riietusruumidesse mindi 48:34 eduseisuga.

Soomlased suutsid kolmandal veerandil vahe lihvida kuuele punktile, aga Kreekal oli igale välgatusele vastus võtta ning kolm ja pool minutit enne mängu lõppu mindi 17 punktiga juhtima. Siis näitasid soomlased uskumatu spurdiga taaskord sisu ja Olivier Nkamhoua kaugvise 54 sekundit enne lõpusireeni tõi nad nelja punkti kaugusele.

Giannis Antetokounmpo ja Olivier Nkamhoua Autor/allikas: FIBA

Kreeka andis seejärel palli oma staarile ning Giannis Antetokounmpo viskas veaga sisse, aga Lauri Markkanen vastas teisel pool väljakut kolmesega ja vahe oli taas neli silma. Antetokounmpo võttis taas palli, aga tema lahendus oli kehv ja Miro Little lõikas tema söödu vahelt. Little'ile tehti kiirelt viga ja kahe vabaviske järel oli tablool Kreeka 89:87 eduseis.

Soomlased saatsid seejärel vabaviskejoonele 35-aastase Kostas Sloukase, aga vanameister viskas teise mööda ja soomlastel oli võimalus kolmesega viigistada. Elias Valtonen sai viskele ja kuigi see läks mööda, tehti talle viga ja ääremees sai kolm vabaviset ning võimaluse viigistada.

Esimene läks, teine ka, kuid kolmas põrkas rõnga pealt tagasi. Mikael Jantunen oli õigel ajal õiges kohas ning sai isegi ründelaua ja proovis kiirelt palli korvi upitada, aga vise ei läinud. Järgnenud lauavõitluses võitis Antetokounmpo, kes tabas veel kaks vabaviset ning Kreeka realiseeris pronksimängus dramaatilise 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33) võidu.

Antetokounmpo tegi 30 punkti ja 17 lauapalliga kaksikduubli, lisaks kogunes Kreeka liidri arvele kuus resultatiivset söötu, aga ka seitse pallikaotust. Tyler Dorsey tabas viis kaugviset ja skooris 20 silma, Vaseileios Toliopoulos panustas võidumängus 15 punktiga. Markkanen viskas 19 punkti ja haaras kümme lauapalli, Elias Valtonen panustas 18 punktiga, Olivier Nkamhoua 15 silmaga ja Mikael Jantuneni arvele kogunes 13 punkti.

Kreeka võitis viimati EM-il medali 2009. aastal, kui Poolas toimunud turniiril võideti samuti pronks. Neli aastat enne seda tuldi viimast korda Euroopa meistriks, Euroopa meistritiitel teeniti ka 1987. aastal. Soome jaoks oli tegemist ajaloolise turniiriga, sest esmakordselt mängiti EM-i poolfinaalis. Kuigi ajalooline medal jäi võtmata, ütles soomlaste liider Lauri Markkanen poolfinaali eel, et viimase nelja sekka jõudmine saab Soome koondisele harjumuseks.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

