X!

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

Korvpall
Sasu Salin.
Sasu Salin. Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Soome korvpallikoondis jätkas vägevat EM-finaalturniiri veerandfinaalis teenitud kindla võiduga Gruusia üle. Täpsete kaugvisetega võidule aluse pannud koondise kapten Sasu Salin tunnistas, et ei osanud aimatagi, et võiks üks päev EM-i poolfinaalis mängida.

"See turniir on nagu unenägu. Kui keegi oleks mulle 14 aastat tagasi (2011. aasta EM-il - ERR) öelnud, et oleme kunagi sellises olukorras, siis ma poleks seda uskunud. Meie koondis on aastatega paremaks läinud, areng on olnud järjepidev. Mul on lihtsalt nii hea meel kogu Soome üle," rääkis kogenud tagamängija pärast veerandfinaali.

"Serbia alistamine oli juba iseenesest suur asi, aga nüüd tegime ajalugu ja jõudsime esmakordselt nelja parema sekka. See on täiesti uskumatu!".

Salini sõnul oli soomlastel väga hästi meeles kolme aasta tagune EM-finaalturniir, kus jäädi veerandfinaalis napilt alla hilisemale meistrile Hispaaniale. "Tollest kogemusest oli täna väga palju kasu. Me teadsime täpselt, mida meil on võiduks vaja teha."

Legendaarne Soome korvpallitreener Hanno Möttölä ütles veerandfinaal eel, et Soome koondises on mängijate liikumisvabadus selgelt esikohal. Salin nõustus sellega: "Meie treeneritetiim on teinud suurepärast tööd. Meil on ühine arusaam sellest, kes me oleme ja mida meilt oodatakse. Kui peame tööd tegema, siis teeme seda korralikult. Mängijate ja treenerite vaheline suhtlus on suurepärane. See mängib meie edus suurt rolli."

Poolfinaalis seisab Soomel ees kohtumine kas valitseva maailmameistri Saksamaaga või Luka Doncici imetegudele toetuva Sloveeniaga. "Läheme poolfinaalile vastu sama suhtumisega: läheme võitma! Meil ei ole vahet, kes vastaseks tuleb, sest niikuinii valmistume mänguks nii hästi kui võimalik," märkis Salin.

Teise finalisti selgitavad välja Türgi ja Kreeka. Poolfinaalid toimuvad reedel, 12. septembril.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

20:53

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

19:05

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

18:38

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

09.09

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

09.09

Türgi pääses Sengüni kolmikduubli toel EM-il poolfinaali

09.09

Tallinn toetab korvpalli EM-i korraldamist 1,7 miljoni euroga

08.09

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

08.09

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

08.09

Saksamaa peatreener jääb siiski EM-finaalturniiri lõpuni pingile

08.09

Pozzecco loobus kaotuse järel Itaalia peatreeneriametist

07.09

Viimasena jõudis EM-il kaheksa hulka Kreeka koondis

07.09

Rannula: meil on väljakul natuke vähe liidritüüpe

07.09

Sloveenia marssis Doncici viskekontserdi saatel kaheksa hulka

07.09

Üllatused korvpalli EM-il jätkuvad: Gruusia lükkas Prantsusmaa auti

07.09

Soome kapten: tõestasime, et oleme tugev korvpalliriik

videod

sport.err.ee uudised

20:53

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

20:20

Patrik Kristal elust Saksamaal: saan korralikult mänguminuteid

19:46

Vuelta parim noorrattur teenis profikarjääri esimese võidu

19:05

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

18:38

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

17:59

Täringujalgpalli Eesti meister selgub novembri alguses

17:28

Sulgpalli olümpiavõitja kahtleb olulises reeglimuudatuses

16:50

Rooba alustas hooaega Soomes kaotusega, Kombe klubi võitis lisaajal

16:21

Euroopa meister Volodin sai Saksamaa kodakondsuse ja saab olümpial võistelda

15:54

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

15:22

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

14:52

Malõgina kaotas Rumeenias avaringis

14:23

Eesti jõutõstja Eliise Mikomägi tuli taas maailmameistriks

13:46

Tallinna maratonil on üheks starteriks president Alar Karis

12:56

Eesti rannajalgpallikoondis jätkas sõelmänge suure võiduga Läti üle

loetumad

09.09

Eesti jalgpallikoondis jättis Andorra vastu võimalused realiseerimata Uuendatud

15:54

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

09.09

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

09.09

Türgi pääses Sengüni kolmikduubli toel EM-il poolfinaali

08:51

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

09.09

VIDEO | Vassiljev ja Teniste lahkusid väljakult valju aplausi saatel

08:08

Norra lõi Haalandi juhtimisel Moldovale 11 väravat

19:05

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

08.09

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo