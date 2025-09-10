Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

Soome korvpallikoondis jätkas vägevat EM-finaalturniiri veerandfinaalis teenitud kindla võiduga Gruusia üle. Täpsete kaugvisetega võidule aluse pannud koondise kapten Sasu Salin tunnistas, et ei osanud aimatagi, et võiks üks päev EM-i poolfinaalis mängida.

"See turniir on nagu unenägu. Kui keegi oleks mulle 14 aastat tagasi (2011. aasta EM-il - ERR) öelnud, et oleme kunagi sellises olukorras, siis ma poleks seda uskunud. Meie koondis on aastatega paremaks läinud, areng on olnud järjepidev. Mul on lihtsalt nii hea meel kogu Soome üle," rääkis kogenud tagamängija pärast veerandfinaali.

"Serbia alistamine oli juba iseenesest suur asi, aga nüüd tegime ajalugu ja jõudsime esmakordselt nelja parema sekka. See on täiesti uskumatu!".

Salini sõnul oli soomlastel väga hästi meeles kolme aasta tagune EM-finaalturniir, kus jäädi veerandfinaalis napilt alla hilisemale meistrile Hispaaniale. "Tollest kogemusest oli täna väga palju kasu. Me teadsime täpselt, mida meil on võiduks vaja teha."

Legendaarne Soome korvpallitreener Hanno Möttölä ütles veerandfinaal eel, et Soome koondises on mängijate liikumisvabadus selgelt esikohal. Salin nõustus sellega: "Meie treeneritetiim on teinud suurepärast tööd. Meil on ühine arusaam sellest, kes me oleme ja mida meilt oodatakse. Kui peame tööd tegema, siis teeme seda korralikult. Mängijate ja treenerite vaheline suhtlus on suurepärane. See mängib meie edus suurt rolli."

Poolfinaalis seisab Soomel ees kohtumine kas valitseva maailmameistri Saksamaaga või Luka Doncici imetegudele toetuva Sloveeniaga. "Läheme poolfinaalile vastu sama suhtumisega: läheme võitma! Meil ei ole vahet, kes vastaseks tuleb, sest niikuinii valmistume mänguks nii hästi kui võimalik," märkis Salin.

Teise finalisti selgitavad välja Türgi ja Kreeka. Poolfinaalid toimuvad reedel, 12. septembril.