Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla

Korvpalli Euroopa meistriks tuli valitsev maailmameister Saksamaa, kes alistas pühapäevases finaalis Türgi 88:83. See on sakslastele teiseks EM-tiitliks.

Türgi läks pühapäevast finaali Cedi Osmani ja Shane Larkini tugeva alguse toel kahe ja poole minutiga 13:2 juhtima, aga Saksamaa vastas minutilise mõttepausi järel sellele 17:3 vahespurdiga. Avapoolajal vedasid mängu mõlema meeskonna NBA tähed, Türgi toetus Alperen Sengünile ning Saksamaa Franz Wagnerile ja Tristan da Silvale, vaheajale mindi Türgi kuuepunktilises eduseisus.

Teisel poolajal Wagneri osakaal kahvatus, aga esile kerkis kõik neli kaugviset tabanud ning lõpuks finaali parimaks valitud Isaac Bonga; mängu lõpus läks hoogu avapoolajal üsna kahvatu olnud Saksamaa mängujuht Dennis Schröder. Tähtsaid kaugviskeid tabas ka Euroopa üks esisnaipreid Andreas Obst.

Kolm minutit enne lõpusireeni tabas Kenan Sipahi keskelt kaugviske ja viis Türgi juhtima 79:77, 1.49 enne lõpusireeni saatis kaugviske läbi rõnga Saksamaa keskmängija Daniel Theis ning sakslased läksid ühega ette. Larkini tabava viske järel tõi Schröder siis neli järjestikust punkti, Sengün ei saanud palli korvi alt sisse ning eksis siis kümme sekundit enne lõppu ka kaugviskel, mis tõi Saksamaale lõpuks teise EM-tiitli pärast 1993. aasta triumfi.

Bonga tõi Saksamaale 20 punkti (visked 8/11), viis lauapalli ja kolm korvisöötu, Wagner lisas 18 punkti ja 8 lauapalli, Schröder 16 punkti ja koguni 12 resultatiivset söötu. Sengün oli Türgi resultatiivseim 28 punktiga (11/22), üheksast kaugviskest kuus tabanud Osman lisas 23 punkti ja Larkini arvele jäi 13 punkti, 9 korvisöötu ja 6 lauapalli.

Kahe seni kaotuseta püsinud meeskonna finaalis võib Türgi teha ajalugu, sest on EM-il finaalis mänginud vaid korra, kodusel 2001. aasta turniiril, mil finaalis kaotati Jugoslaaviale. Valitsev maailmameister Saksamaa krooniti meistriks 1993. aastal ning mängis Dirk Nowitzki vedamisel finaalis ka 2005. aastal.

Hiilgavat ründejõudu demonstreerinud Saksamaa on seni keskmiselt visanud 101,4 punkti mängu kohta ning teinud ka kõige vähem pallikaotusi (9,4). Türgi on aga 44,7-protsendilise täpsuse juures turniiri parim kolmestemeeskond.

Mõlema koondise esindajad on enne pühapäevast finaali oma võiduvõimalusi kõrgemaks pidanud. "Austame Saksamaa meeskonda väga, nad näitasid oma võimekust MM-kullaga, aga ma usun, et minu meeskond on praegu parem. Oleme valmis seda mängu võitma. Mulle ei meeldi finaale kaotada, mulle meeldib võita. Kui olen finaalis, siis ka võidan," kommenteeris Türgi peatreener Ergin Ataman.

"Tean tema strateegiat ja see on tema jaoks töötanud. Meie keskendume aga endale," vastas Saksamaa täht Dennis Schröder. "Me ei tulnud siia hõbedat võitma. Meil on juba hõbe käes, aga me ei ole seepärast siin. Oleme siin kulla järel."

Schröder ning samuti NBA-s palliv Franz Wagner on Saksamaa kasuks keskmiselt visanud vastavalt 20,9 ning 21,1 punkti, Türgi resultatiivseim on Houston Rocketsis mängiv Alperen Sengün 20,8 punktiga. Ühtlasi on Schröder võistkonnakaaslastele jaganud keskmiselt 6,6; Sengün 7 resultatiivset söötu.

Kell 17 algavas pronksimängus kohtuvad Kreeka ja ajaloo esimest tiitlivõistluste medalit jahtiv Soome.