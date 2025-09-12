X!

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

Korvpall
Kreeka - Türgi korvpalli EM-il
Kreeka - Türgi korvpalli EM-il Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Türgi korvpallikoondis ei jätnud EM-finaalturniiri teises poolfinaalis Kreekale mingit võimalust, kui teenis 94:68 võidu ja pääses teist korda ajaloos finaali.

Türgi võitis reedel Kreeka vastu kõik veerandajad ja lõpetas juba avapoolaja 18-punktilises eduseisus. Teisel poolajal püsis vahe 20 punktist väiksem kokku vaid 55 sekundit, 53-protsendiliselt tabanud türklased sundisid Kreekat tegema 22 pallikaotust, mille pealt koguti 25 punkti.

Ercan Osmani viskas üleplatsimehena oma koondiserekordit tähistavad 28 punkti ja võttis kuus lauapalli, Cedi Osman lisas 17 ja Shane Larkin 14 punkti. Alperen Sengüni arvele jäi 15 punkti, 12 lauapalli ja kuus resultatiivset söötu.

Kostas Sloukas tõi Kreekale 15 punkti, meeskonna täht Giannis Antetokoumpo kogus poole tunniga 12 punkti (visked väljakult 6/13), 12 lauapalli, viis korvisöötu, aga ka viis pallikaotust.

Vaid korra varem - kodusel turniiril 2001. aastal - EM-finaalis mänginud Türgi kohtub tänavu kullamängus Saksamaaga, kes alistas Soome reedeses esimeses poolfinaalis 98:86. Toona pidi Türgi, keda siis vedasid Ibrahim Kutluay ja Hedo Türkoglu, Istanbulis toimunud finaalis tunnistama Jugoslaavia 78:69 paremust.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

12.09

NBA lubab mängijatel lõpusireeni kõlades murevabalt peale visata

12.09

EM-ilt eemale jäänud Maik-Kalev Kotsar läheb operatsioonile Uuendatud

12.09

Markkanen: selliseks mänguks lisamotivatsiooni leida vaja ei ole

12.09

Las Vegase naiskond lõpetas WNBA põhihooaja rekordilise viskekontserdiga

11.09

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

10.09

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

09.09

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

09.09

Türgi pääses Sengüni kolmikduubli toel EM-il poolfinaali

09.09

Tallinn toetab korvpalli EM-i korraldamist 1,7 miljoni euroga

08.09

Riismaa laenati aastaks teise Itaalia kõrgliigaklubisse

videod

sport.err.ee uudised

00:08

Kahekordne maailmameister Alaphilippe teenis Tudori särgis esimese võidu

12.09

Mõlemad Eesti paarid pääsesid U-18 EM-il alagrupist edasi

12.09

OTSEBLOGI | Tänak katkestas Tšiili ralli liidrikohalt Uuendatud

12.09

Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

12.09

ETV spordisaade, 12. september

12.09

Kapten Ivanov: Glinka vastane oli nagu ämblik, kes vaikselt oma võrku koob

12.09

Davise karikasari: Lajal võitis tasavägise avamängu, aga Glinka kaotas Uuendatud

12.09

Philipsen teenis kolmanda etapivõidu, Mihkels ei saanud lõpus sprintida

12.09

Lajal kiitis võidu järel kodupublikut: nad tõid tähtsatel hetkedel energiat

12.09

Taas võimsalt alustanud Saksamaa oli poolfinaalis Soomele liiast

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

12.09

Kubassova koduklubi sai Meistrite liiga eelringis kindla kaotuse

12.09

Manchester United saatis väravavahi Türki laenule

12.09

Tunamullu MM-hõbeda võitnud USA sprinterile määrati pikk võistluskeeld

loetumad

12.09

OTSEBLOGI | Tänak katkestas Tšiili ralli liidrikohalt Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

12.09

Viis klubi nõudsid Pohlakult juba varem vastuseid: ta ei ole valmis õigluse eest võitlema Uuendatud

12.09

Kilumets Tokyost: kergejõustikufännid peavad tööpäevast minuteid näpistama

11.09

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

11.09

Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

11.09

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

12.09

Markkanen: selliseks mänguks lisamotivatsiooni leida vaja ei ole

12.09

Kauaaegne sponsor lõpetas jalgpalliliiduga koostöö

11.09

Tänak tulevikust: kõik valikud on endiselt laual

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo