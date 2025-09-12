Türgi alistas EM-i poolfinaalis Kreeka koguni 26 punktiga

Türgi korvpallikoondis ei jätnud EM-finaalturniiri teises poolfinaalis Kreekale mingit võimalust, kui teenis 94:68 võidu ja pääses teist korda ajaloos finaali.

Türgi võitis reedel Kreeka vastu kõik veerandajad ja lõpetas juba avapoolaja 18-punktilises eduseisus. Teisel poolajal püsis vahe 20 punktist väiksem kokku vaid 55 sekundit, 53-protsendiliselt tabanud türklased sundisid Kreekat tegema 22 pallikaotust, mille pealt koguti 25 punkti.

Ercan Osmani viskas üleplatsimehena oma koondiserekordit tähistavad 28 punkti ja võttis kuus lauapalli, Cedi Osman lisas 17 ja Shane Larkin 14 punkti. Alperen Sengüni arvele jäi 15 punkti, 12 lauapalli ja kuus resultatiivset söötu.

Kostas Sloukas tõi Kreekale 15 punkti, meeskonna täht Giannis Antetokoumpo kogus poole tunniga 12 punkti (visked väljakult 6/13), 12 lauapalli, viis korvisöötu, aga ka viis pallikaotust.

Vaid korra varem - kodusel turniiril 2001. aastal - EM-finaalis mänginud Türgi kohtub tänavu kullamängus Saksamaaga, kes alistas Soome reedeses esimeses poolfinaalis 98:86. Toona pidi Türgi, keda siis vedasid Ibrahim Kutluay ja Hedo Türkoglu, Istanbulis toimunud finaalis tunnistama Jugoslaavia 78:69 paremust.