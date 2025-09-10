Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

Tasavägise alguse järel õnnetus Sloveenial avaveerandi lõpus vaikselt eest libiseda. Saksamaa suutis teisel perioodil seisu korraks viigistada (39:39), kuid Luka Doncici täpsed visked taastasid Sloveenia eduseisu.

Murrang saabus kolmanda veerandi lõpus, kui Saksamaa alustas 12:0 spurti, millega pööras 65:74 kaotusseisu kolmepunktiliseks eduks. Edasine kulges punkt-punktis, aga sakslased näitasid otsustavatel minutitel kindlamat mängu ning teenisid teist EM-i järjest koha nelja parema seas.

Saksamaa mänguvankrit vedasid Franz Wagner ja Dennis Schröder, kes viskasid kehvast visketabavusest hoolimata vastavalt 23 ja 20 punkti. Wagner hankis ka seitse lauapalli ja andis neli tulemuslikku söötu ning Schröder jagas seitse korvisöötu.

Doncic tõi üleplatsimehena 39 silma, võttis 10 lauapalli ja andis seitse resultatiivset söötu, aga patustas ka nelja isikliku vea ja kolme pallikaotusega.

Saksamaa kohtub reedeses poolfinaalis Soomega. Teise finalisti selgitavad välja Türgi ja Kreeka.