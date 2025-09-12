Mistra ootab koduses korduskohtumises raske ülesanne

Käsipalli eurosarja esimeses ringis selgitatakse edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes, mis tähendab, et Mistra tulemusega 23:31 lõppenud avakohtumise järel väga raskes seisus. Esimeses mängus jäid eestlased kohe tagaajaja rolli ning 12:15 kaotatud avapoolaja järel ei suudetud kehva realiseerimise tõttu teisel perioodil vastastele lähemale pääseda.

"Paar rumalat pallikaotust ning karistust, mida vastased kohe ära kasutasid, said teisel poolajal meile saatuslikuks. Selline see tasemevahe on, Austria kõrgliiga meeskond karistab kõik need väiksed eksimused kiirelt ära. Häbeneda siiski midagi ei ole ning läheme kodupubliku ees kõva võitlust andma" kommenteeris sel hooajal Viljandi HC-st Mistrasse siirdunud ning avakohtumises neli väravat visanud koondislane Karl Roosna.

Pühapäeval Raasikul kell 14.00 toimuva matši eel pidas Mistra möödunud kolmapäeval kohtumise ka Eesti meistriliigas, kui samas kohas alistati HC Kehra/Horizon Pulp&Paper 32:28. Sarnaselt eestlastele pidasid ka austerlased ühe mängu kodusarjas, kui vastased võideti 35:18.

"Koduses liigas suutsime kolmapäeval tugeva kaitse ja hea väravavahtide töö tagajärjel teisel poolajal asjad kindlalt enda kasuks kallutada. See oli meile heaks proovikiviks Eestis toimuva kohtumise eel. Loodetavasti suudame seal samas taktis jätkata," ütles austerlaste mängija Raphael Muck meeskonna pressiteates.

Euroopa karikasarjas mängivad sel hooajal veel Põlva Serviti ja Viljandi HC, kes alustavad oma teekonda teisest ringist.