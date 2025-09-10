X!

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

Cedi Osman sai vigastada veerandfinaalis Poola vastu.
Cedi Osman sai vigastada veerandfinaalis Poola vastu.
Türgi korvpallikoondise peatreenerile Ergin Atamanile valmistab reedese poolfinaali eel muret Cedi Osmani hüppeliigese vigastus.

Osman sai vigastada teisipäevases veerandfinaalis Poola vastu, kuid naasis hiljem platsile ning lõpetas kohtumise kümne punkti, viie lauapall ja kahe korvisööduga, viibides platsil kokku 24 minutit.

"Veetsime kogu hommiku arstidega koosolekutel," rääkis Ataman kolmapäeval ajakirjanikele. "Meie arstid teevad kõik, et aidata Cedil valuga toime tulla ja teda mänguks ette valmistada."

"Kõige suurem hirm oli väsimusmurd – esialgu nägi täpselt selline välja. Õnneks suutsime selle välistada. Tegemist on luutursega, mis takistab tal jalale toetuda," lisas Türgi juhendaja.

Atamani sõnul otsustas Osman ise pärast vigastada saamist väljakule naasta. "Ta mängib iga hinnaga, kuid me tegelikult ei tea, kui palju ta suudab meid aidata. Ta ei tee mängu päeval trenni ning kui ta on vaid 50 protsenti sellest, kes ta muidu on, siis ei ole meil mõtet tema peale loota."

Lõpliku otsuse teeb Ataman vahetult enne kohtumist. "Cedi tahab mängida, aga vigastus on tõsine. Reedeni on veel aega. Loodan, et seis läheb paremaks. Kui mäng oleks täna või homme, siis ei saaks ta kindlasti platsile joosta," ütles kogenud loots lõpetuseks.

Türgi sai Poolast jagu numbritega 91:77 ning kohtub poolfinaalis Kreekaga, kes oli kaheksa parema seas 87:76 üle Leedust.

Toimetaja: Henrik Laever

