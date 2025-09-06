X!

Henn: panime esimese 60 minutiga väga palju energiat sisse

Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn jäi pärast MM-valikmängus Itaalialt saadud 0:5 kaotust rahule kohtumise esimese tunni ajaga, mil neljakordset maailmameistrit suudeti nende koduväljakul nullil hoida.

Eesti tegi avapoolajal head kaitsetööd ja suutis Itaalia ohtlike rünnakutega toime tulla, palju aitas ka väravasuul väga hästi mänginud Karl Jakob Heina panus. Võõrustajad olid kuival kuni 58. minutini, lõpuks löödi kokku viis väravat.

"Ma arvan, et panime selle 60 minutiga väga palju energiat sisse," sõnas koondise peatreener Jürgen Henn pärast kohtumist. "Vastased tulid täpselt sellises situatsioonis mängule, kus keegi ei võtnud kergemalt ja pärast kahte-kolme [väravat] mängiti sajaprotsendiliselt edasi. Väga raske olukord, kus nendega mängida."

"Lõpuks maksiski see, et me ei ole igapäevaselt harjunud sellise tempoga kaasas käima ja ühel hetkel me lihtsalt ei suutnud neile füüsiliselt enam vastu panna," sõnas meeskonna juhendaja.

Henn ütles, et jääb rahule mängu esimese tunniga ning esimesel poolajal näidatud võitlusega. "Me ei lasknud kuigi palju momente vastasel tekitada. See oli südi vastupanu, aga edasi peame kindlasti suutma vältida ka väsinuna olles lagunemist - siiamaani olime seda tugevate vastu hästi teinud. Ka kombinatsioon sellest, millise motiveeritusega Itaalia täna mängis, tegi meie elu väga raskeks," tõdes Henn.

