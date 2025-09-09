Vassiljev: tahtsin natuke veel mängida

Oma koondisekarjääri 159 kohtumise pidanud Vassiljev vahetati koos sajanda mängu kirja saanud Taijo Tenistega välja 32. minutil. "Üllatavalt oli jaksu. Väga palju trenni ei teinud," sõnas Vassiljev ERR-ile. "Üritasin natuke vormi hoida ja mitte üle piiri minna, mingit vigastust saada. Valmistusin rahulikult selleks mänguks."

"Mida mäng edasi, kas adrenaliini või emotsiooni pealt tundus, et jõudu on," lisas ta.

Vahetult enne väljakult lahkumist andis Vassiljev kena söödu Rauno Sappinenile, kes ei suutnud paraku rünnakut realiseerida. "Peame arutama seda temaga trennis. Kahjuks tegi kõik hästi, ei löönud ära. Väravavaht tegi hea tõrje," rääkis Vassiljev.

Eelmisel suvel kohtus Eesti koondis Luzernis toimunud maavõistluskohtumises Šveitsiga, mida peeti sel hetkel Vassiljevi lahkumismänguks. Siiski anti talle võimalus ka kodupubliku ees viimast korda väljakult lahkuda. "Kui juuli alguses pakkumine tuli, ma väga kaua ei mõelnud. Tahtsin natuke veel mängida," ütles ta.

Sõpruskohtumine: Eesti - Andorra Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Keskväljamaestro esindas Eesti koondist 159 maavõistluses ning lõi 26 väravat. Millisena Vassiljev ise oma nn pärandit Eesti jalgpallile hindab? "Raske on, seda peavad hindama teised. Mina selle pika perioodi jooksul üritasin teha oma asju nii hästi kui võimalik. Vahepeal õnnestus paremini, vahel halvemini," vastas ta.

"Lõppkokkuvõttes paar korda olime kuskil suurepärase piiri peal, kahjuks üle piiri ei õnnestunud minna. Loodan, et järgmistel põlvkondadel läheb paremini, kui meil."

2012. aastal teenis Eesti võimaluse EM-ile pääseda, kui valiksarjas teeniti Itaalia järel teine koht. Seejärel mängiti play-off'is Iirimaaga, kuid kahe mängu kokkuvõttes tuli leppida vastase paremusega. "See stabiilsus, mis meil Tarmo Rüütli käe all oli," meenutas Vassiljev. "See koosseis, keemia oli õige ja iga vastase vastu olime võimelised midagi tegema. Muidugi oli ebaõnnestumisi, aga vahel need juhtuvad. Suutsime need üle elada ja jälle tööd teha. Alati tahaks midagi paremat, aga see valikturniiri võit kodupubliku ees, see oli üks tähtsamatest hetkedest."

Kas ta midagi kahetseb ka? "Võib-olla midagi on, aga tagasi kerida ja midagi muuta ei saa. Lapsena tahtsin jalgpalli mängida, selle osaga pigem õnnestus: mängisingi jalgpalli päris kaua!" vastas rekordinternatsionaal. "Loodan, et jätkan jalgpallis vähemalt niisama kaua. Kui sellest on kasu!"

Vassiljev Eesti jalgpallifännide jaoks kuigi kaugeks ilmselt ei jää, sest ta jätkab FC Flora peatreenerina. Kumb siis raskem on, mängija- või treeneritöö? "Treeneritöö on raskem. Jalgpalluri elu on selles kontekstis lihtsam, et sulle öeldakse, mida ja kuidas teha. Sinu eest mõeldakse kõik läbi, sinu ülesanne on ainult head tööd teha trennis ja mängus. Treeneriroll on natuke teistsugune," ütles ta.