X!

Vassiljev: tahtsin natuke veel mängida

Jalgpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondise rekordinternatsionaal Konstantin Vassiljev pidas teisipäeval A. Le Coq Arenal lahkumismängu, kui veetis sõpruskohtumises Andorraga platsil 32 minutit.

Oma koondisekarjääri 159 kohtumise pidanud Vassiljev vahetati koos sajanda mängu kirja saanud Taijo Tenistega välja 32. minutil. "Üllatavalt oli jaksu. Väga palju trenni ei teinud," sõnas Vassiljev ERR-ile. "Üritasin natuke vormi hoida ja mitte üle piiri minna, mingit vigastust saada. Valmistusin rahulikult selleks mänguks."

"Mida mäng edasi, kas adrenaliini või emotsiooni pealt tundus, et jõudu on," lisas ta.

Vahetult enne väljakult lahkumist andis Vassiljev kena söödu Rauno Sappinenile, kes ei suutnud paraku rünnakut realiseerida. "Peame arutama seda temaga trennis. Kahjuks tegi kõik hästi, ei löönud ära. Väravavaht tegi hea tõrje," rääkis Vassiljev.

Eelmisel suvel kohtus Eesti koondis Luzernis toimunud maavõistluskohtumises Šveitsiga, mida peeti sel hetkel Vassiljevi lahkumismänguks. Siiski anti talle võimalus ka kodupubliku ees viimast korda väljakult lahkuda. "Kui juuli alguses pakkumine tuli, ma väga kaua ei mõelnud. Tahtsin natuke veel mängida," ütles ta.

Sõpruskohtumine: Eesti - Andorra Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Keskväljamaestro esindas Eesti koondist 159 maavõistluses ning lõi 26 väravat. Millisena Vassiljev ise oma nn pärandit Eesti jalgpallile hindab? "Raske on, seda peavad hindama teised. Mina selle pika perioodi jooksul üritasin teha oma asju nii hästi kui võimalik. Vahepeal õnnestus paremini, vahel halvemini," vastas ta.

"Lõppkokkuvõttes paar korda olime kuskil suurepärase piiri peal, kahjuks üle piiri ei õnnestunud minna. Loodan, et järgmistel põlvkondadel läheb paremini, kui meil."

2012. aastal teenis Eesti võimaluse EM-ile pääseda, kui valiksarjas teeniti Itaalia järel teine koht. Seejärel mängiti play-off'is Iirimaaga, kuid kahe mängu kokkuvõttes tuli leppida vastase paremusega. "See stabiilsus, mis meil Tarmo Rüütli käe all oli," meenutas Vassiljev. "See koosseis, keemia oli õige ja iga vastase vastu olime võimelised midagi tegema. Muidugi oli ebaõnnestumisi, aga vahel need juhtuvad. Suutsime need üle elada ja jälle tööd teha. Alati tahaks midagi paremat, aga see valikturniiri võit kodupubliku ees, see oli üks tähtsamatest hetkedest."

Kas ta midagi kahetseb ka? "Võib-olla midagi on, aga tagasi kerida ja midagi muuta ei saa. Lapsena tahtsin jalgpalli mängida, selle osaga pigem õnnestus: mängisingi jalgpalli päris kaua!" vastas rekordinternatsionaal. "Loodan, et jätkan jalgpallis vähemalt niisama kaua. Kui sellest on kasu!"

Vassiljev Eesti jalgpallifännide jaoks kuigi kaugeks ilmselt ei jää, sest ta jätkab FC Flora peatreenerina. Kumb siis raskem on, mängija- või treeneritöö? "Treeneritöö on raskem. Jalgpalluri elu on selles kontekstis lihtsam, et sulle öeldakse, mida ja kuidas teha. Sinu eest mõeldakse kõik läbi, sinu ülesanne on ainult head tööd teha trennis ja mängus. Treeneriroll on natuke teistsugune," ütles ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

jalgpalliuudised

21:07

Eesti jalgpallikoondis jättis Andorra vastu võimalused realiseerimata Uuendatud

20:41

Teniste: loodetavasti mängisin ennast Eesti jalgpallifännide südamesse

20:25

Vassiljev: tahtsin natuke veel mängida

20:01

VIDEO | Vassiljev ja Teniste lahkusid väljakult valju aplausi saatel

15:40

Nottingham Forest vahetab peatreenerit

14:30

Viimase minuti tabamus tõi Eesti rannakoondisele võidu Türgi üle

13:13

Üleminutite värav tõi Tuneesiale koha MM-finaalturniiril

10:05

Järvela: Vassiljev on Eesti jalgpallikoondise ajaloo kõige mõjukam mängija

09:15

Iisrael ja Itaalia korraldasid Ungaris üheksa väravaga trilleri

08.09

Vassiljev: treenerid on nii targad, et trenn oli pigem jalutamine

08.09

U-21 jalgpallikoondis avas EM-valiksarjas punktiarve

08.09

Paide Linnameeskonna ründaja siirdus Slovakkia kõrgliigasse

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

08.09

Hispaania tippklubi mängija sai keelatud aine tarvitamise eest keelu

08.09

15-aastane Matson sai meistriliigas hakkama kübaratrikiga

fotod

sport.err.ee värsked uudised

21:34

Reimann ja EST1 Racing särasid Spa 12-tunnisel kestvussõidul

19:17

Türgi pääses Sengüni kolmikduubli toel EM-il poolfinaali

18:54

Protestijate tõttu lühendatud etapil võidutses Bernal, Mihkels 87.

18:21

Seeman ja Malõgina alustasid ITF-i turniiril võidukalt

17:55

Eesti kahepaat teenis U-23 EM-il kuuenda koha

17:22

Naiste käsipalli meistriliiga alustab: oleme seda pikalt oodanud

16:46

Tallinn toetab korvpalli EM-i korraldamist 1,7 miljoni euroga

16:14

Ühendkuningriigi esireketi hooaeg sai vigastuse tõttu läbi

15:15

Algas Eesti Spordi Kuulsuste Halli rahvahääletus

14:50

Mai Narva maletab Usbekistanis tippturniiril

14:09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

13:57

Robin Jäätma tuli MM-il 16 hulka

12:48

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

11:32

KUULA | "Võimla". Korvpalli EM, jalgpallikoondis ja tenniseaasta Uuendatud

11:09

Tarvi Pürn jäädefitsiidist Tallinnas: meil on sihikul kaks võimalust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo