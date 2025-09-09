Eesti jalgpallikoondis jättis Andorra vastu võimalused realiseerimata

Eesti jalgpallikoondis pidas teisipäeval A. Le Coq Arenal maavõistluse Andorraga, mis oli ühtlasi Konstantin Vassiljevi ja Taijo Teniste lahkumismänguks. Eestlased said viimasel veerandtunnil ohtralt võimalusi, aga ei suutnud realiseerida ning kohtumine lõppes väravateta viigiga.

Eesti alustas A. Le Coq Arenal tempokamalt ning teenis varakult paar karistuslööki, mida läks andma mõistagi Konstantin Vassiljev. Võõrustaja tekitas esimese pooltunni jooksul mitu võimalust, aga tõeliselt ohtlikku olukorda Andorra värava ees ei tekkinud.

32. minutil saatis peatreener Jürgen Henn platsile Edgar Turi ja Mattias Käidi, kes asendasid lahkumismängulisi. Oma koondisekarjääri sajanda mängu kirja saanud Taijo Teniste ning rekordinternatsionaal Konstantin Vassiljev lahkusid väljakult valju aplausi saatel.

Eesti jätkas seejärel survestamist ning pääses mitmel korral jooksma, aga väravaarvet avada ei suudetud. 41. minutil pääses hoopis Andorra ründaja Guillaume Lopez Eesti kaitsjatest mööda ning sai löögile, kuid Eesti kapten Karl Jakob Hein tegi väravas kindlat tööd. 44. minutil sai Andorra heast kohast karistuslöögi, aga Hein võttis veel ühe Lopeze löögi ära ning riietusruumidesse mindi 0:0 viigiseisul.

Eesti asus teisel poolajal taas survestama ning suutis ka teravust tekitada, aga realiseerimisega jäeti hätta. 84. minutil tuli platsile Eesti koondise pesamuna Patrik Kristal, kes tegi vahest teise poolaja kõige ohtlikuma löögi, aga pall veeres väravapostist valelt poolt mööda. Kohtumise üleminutitel sai Eesti veel mitu suurepärast võimalust, kuid Märten Kuuse pealöök läks latist üle ning Andorra väravavaht Iker Alvarez suutis Kevor Palumetsa löögi peatada ja mäng lõppes enam kui 4500 pealtvaataja ees väravateta viigiga.

Sõpruskohtumine: Eesti - Andorra Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Enne mängu:

See on ühtlasi kahe pikaaegse koondislase lahkumismäng tippjalgpallist, kui viimast korda astuvad rahvusmeeskonna särgis väljakule Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste.

Eestil ja Andorral on päris pikk ühine ajalugu, sest omavahel on mindud vastamisi tosin korda ja alati on jäänud peale Eesti.

Esimest korda mängiti 1996. aasta novembris Andorras ja siis saavutas Eesti koguni 6:1 võidu, mis tähistab ka seeria suurimat.

Viimati kohtuti 2016. aasta juunis, kui peeti sõprusmäng A. Le Coq Arenal. Siis võitis Dmitri Kruglovi ja Frank Liivaku väravatest Eesti skooriga 2:0.

Vassiljev on mänginud Andorraga kolm ja Teniste kaks korda.