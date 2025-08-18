Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu

9. septembril A. Le Coq Arenal toimuval mängul tulevad viimast korda koondise eest väljakule Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste. Tegemist on kahe legendi lahkumismänguga.

Vassiljev on Eesti koondise eest aegade jooksul enim väljakul käinud mängija – praegu on tal kirjas 158 kohtumist ja 26 väravat. Debüüdi tegi ta 21-aastaselt Jelle Goesi käe all A. Le Coq Arenal Uus-Meremaa vastu – 2006. aastal peetud matš lõppes 1:1 viigiga.

Esimese värava lõi Vassiljev 2009. aastal võõrsil Armeenia vastu. Hiljem tõusis Vassiljev meeskonna kapteniks, valiti kolmel korral aasta parimaks jalgpalluriks ning teenis kuuel korral koondiseaasta ilusaima värava auhinna ehk Hõbepalli. Viimati käis ta koondise eest väljakul mullu juunis Šveitsi vastu.

Kui seni on lahkumismängudes platsile jooksnud jalgpallurid, kellel on juba 100 mängu koondises täitunud, siis Taijo Tenistele saab kohtumine Andorraga olema karjääri 100. ja viimane matš koondise eest.

Teniste tegi koondisedebüüdi Viggo Jenseni käe all 2007. aastal võõrsil Saudi Araabia vastu. Oma seni ainsa värava lõi Teniste 2022. aastal 4:0 võidumängus võõrsil San Marino vastu. Viimati käis Teniste väljakul 2023. aastal A. Le Coq Arenal Belgia vastu. Teniste on ühtlasi esimene Tartus jalgpalluriks sirgunud meeste koondislane, kes on välja teeninud lahkumismängu.

Lähitulevikus jookseb lahkumismänguks platsile ka 130 korda koondist esindanud ja aastaid kaptenipaela kandnud Ragnar Klavan.

Eesti – Andorra maavõistlus toimub 9. septembril kell 19.00 A. Le Coq Arenal.