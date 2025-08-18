X!

Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu

Jalgpall
Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu
Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu Autor/allikas: Brit Maria Tael
Jalgpall

9. septembril A. Le Coq Arenal toimuval mängul tulevad viimast korda koondise eest väljakule Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste. Tegemist on kahe legendi lahkumismänguga.

Vassiljev on Eesti koondise eest aegade jooksul enim väljakul käinud mängija – praegu on tal kirjas 158 kohtumist ja 26 väravat. Debüüdi tegi ta 21-aastaselt Jelle Goesi käe all A. Le Coq Arenal Uus-Meremaa vastu – 2006. aastal peetud matš lõppes 1:1 viigiga.

Esimese värava lõi Vassiljev 2009. aastal võõrsil Armeenia vastu. Hiljem tõusis Vassiljev meeskonna kapteniks, valiti kolmel korral aasta parimaks jalgpalluriks ning teenis kuuel korral koondiseaasta ilusaima värava auhinna ehk Hõbepalli. Viimati käis ta koondise eest väljakul mullu juunis Šveitsi vastu.

Kui seni on lahkumismängudes platsile jooksnud jalgpallurid, kellel on juba 100 mängu koondises täitunud, siis Taijo Tenistele saab kohtumine Andorraga olema karjääri 100. ja viimane matš koondise eest.

Teniste tegi koondisedebüüdi Viggo Jenseni käe all 2007. aastal võõrsil Saudi Araabia vastu. Oma seni ainsa värava lõi Teniste 2022. aastal 4:0 võidumängus võõrsil San Marino vastu. Viimati käis Teniste väljakul 2023. aastal A. Le Coq Arenal Belgia vastu. Teniste on ühtlasi esimene Tartus jalgpalluriks sirgunud meeste koondislane, kes on välja teeninud lahkumismängu.

Lähitulevikus jookseb lahkumismänguks platsile ka 130 korda koondist esindanud ja aastaid kaptenipaela kandnud Ragnar Klavan.

Eesti – Andorra maavõistlus toimub 9. septembril kell 19.00 A. Le Coq Arenal.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

16:15

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

15:43

Saalijalgpallikoondis alustas valmistumist tavatult vara

14:46

Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu

11:16

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

09:17

SK Augur krooniti kaheksandat korda Eesti meistriks

08:16

Hilised väravad kindlustasid Koperile eestlaste duellis magusa võidu Olimpija üle

17.08

Trans vähendas Kaljuga vahet, Levadia lõi Kalevile kuus väravat

17.08

Arsenal alustas hooaega võiduga Manchester Unitedi üle

17.08

Sinjavski säras Tšehhi kõrgliigas väravasööduga

17.08

Naiste jalgpallikoondise ründaja lõi meistriliigas kuus väravat

sport.err.ee uudised

18:47

Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

18:11

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

17:24

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

16:55

Eestlased lunastasid Lätis pääsme kardispordi aasta suursündmusele

16:15

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

15:43

Saalijalgpallikoondis alustas valmistumist tavatult vara

15:13

Kiltsil toimunud kiirendusvõistlusel startis üle saja osaleja

14:46

Konstantin Vassiljev ja Taijo Teniste peavad Andorra vastu lahkumismängu

14:20

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

13:48

Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

13:20

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

12:17

Avaveeujumise seeriavõistluse viimasel etapil olid kiireimad Priks ja Raudsepp

11:47

Puuraid sai Prantsusmaal juunioride mitmepäevasõidul seitsmenda, Suppi 15. koha

11:16

Vaprus laenas Florast noore poolkaitsja

10:43

Markus Mäeuibo ja Lauri Tamm pälvisid Prantsusmaal kolmandad kohad

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

09:45

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

09:17

SK Augur krooniti kaheksandat korda Eesti meistriks

08:47

Cincinnati finaalis kohtuvad Swiatek ja Paolini

loetumad

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Ronimisliidu president: selliseid võistlusi pole meie regioonis palju

17.08

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti üllatajad Uuendatud

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

17.08

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

17.08

Jeret nihutas Taanis täispika triatloni Eesti rekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo