Monzas võidutses Verstappen, McLaren võttis appi tiimikäsud

Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapi legendaarsel Monza ringrajal võitis esimeselt positsioonilt startinud hollandlane Max Verstappen (Red Bull), kes edestas McLareni piloote Lando Norrist (+19,207) ja Oscar Piastrit (+21,351).

Verstappenil oli küll kasutada parim stardipositsioon, kuid Monzas ei tähenda see alati kindlat eelist ja nii jõudis Norris talle esimeses kurvis kõrvale. Verstappen sõitis seepeale vasakpöörde otseks ja saavutas sellega edu, mispeale pidi koha britile loovutama.

Mõni ring hiljem õnnestus Verstappenil samas kohas aga Norrisest uuesti ette minna ja seejärel ka oma kohta hoida. Tema võiduaeg 1:13.24,325 markeeris ühtlasi F1 ajaloo kõige kiiremat sõitu.

Mõned ringid enne lõppu käisid McLareni mehed boksis ja kui Piastril läks kõik sujuvalt, siis Norrise rehvivahetuse juures tekkis tõrge, mistõttu sai austraallane temast mööda. Kuna positsiooni kaotusest polnud süüd Norrisel, siis vahetati tiimikäsu peale kohad uuesti ümber.

Esikolmikule järgnesid Charles Leclerc (Ferrari; +25,624), George Russell (Mercedes; +32,881), Lewis Hamilton (Ferrari; +37,449), Alexander Albon (Williams; +50,537) ja Gabriel Bortoleto (Kick Sauber; +58,484).

MM-sarja kokkuvõttes vähenes Piastri edu Norrise ees 31 silmale (vastavalt 324 ja 293 punkti). Hooaja kolmanda võidu teeninud Verstappen on 230 punktiga kolmas.

Vormel-1 sari jätkub kahe nädala pärast Bakuu tänavatel sõidetava Aserbaidžaani GP-ga.