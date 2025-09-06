X!

Langel selgusid Eesti meistrid motokrossis

Foto: Kuvatõmmis/ETV
Motokrossi Eesti meistrivõistlused lõpevad sel nädalavahetusel Tartumaal Lange motokeskuses.

MX Open klassis olid kogu hooaja lahingut pidanud Jörgen-Matthias Talviku ja Gert Krestinov. Viimasel etapil alustas päeva kõige paremini Krestinov, kes sõitis kvalifikatsioonis välja parima aja Talviku ees.

Esimest sõitu asus juhtima hoopis Kaarel Tilk, kes suutis sõita konkurentidega vahe sisse ning Talviku ja Krestinov asusid tagantpoolt ette rühkima. Mõne ringi pärast olidki nad teisel ja kolmandal kohal. Selleks ajaks oli aga Tilk suutnud piisava vahe sisse sõita ning enam talle Krestinov ja Talviku järgi ei jõudnud. Tilk võttis enda elu esimese MX Open klassi sõiduvõidu.

Teises stardis võttis stardivõidu Krestinov, tema järel Talviku. Ülejäänud sõit käis tõeline finaallahing – Talvikul õnnestus Krestinovist mööduda, kuid Krestinov hoidis kogu sõidu Talvikul järgi. Talviku suutis pingele vastu pidada ja tuli üle finišijoone esimesena. Kolmandaks tuli hooaja parima sõidu teinud Priit Rätsep.

Teise sõiduga tuli Talviku ühtlasi ka Eesti meistriks MX Open klassis, teise koha sai Krestinov ja kolmanda Tilk.

MX2 klassis võitis mõlemad sõidud lätlane Markuss Kokins ning MX125 arvestuses teenisid võidud Enriko Peilman ja Raivo Laicans.

Lucas Leok oli kiireim MX85 klassi sõitudes ning saavutas sellega ka Eesti meistritiitli. MX65 klassis domineeris mõlemat sõitu Aston Kõiv ning võttis kindlad sõiduvõidud. Tema järel sai etapi kokkuvõttes teise koha Laur Kallikorm, kes tuli ühtlasi Eesti meistriks.

MX veteranide klassis võttis etapivõidu Jaanus Koval, kes oli esimeses sõidus teine ning võitis teise sõidu. Teine oli võrdsete punktidega Asko Lihtsa ja kolmas Priit Palatu.

MX hobi klassis jätkas võidusoonel Stenn Kuhi, võites mõlemad sõidud. Teine Kevin Kill ja kolmas Enari Epro.

