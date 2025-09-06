Kümnevõistluse olümpiavõitja kardab, et peab järgmise aasta EM-i vahele jätma

23-aastane Rooth sai augusti lõpus tõsiselt vigastada teivashüppetreeningul, kui kukkus matist mööda. Olümpiavõitja vigastas parema käe küünarnukki ja vasakut põlve.

Kuigi esialgu prognoositi, et Rooth võib treeningutele naasta nelja kuu pärast ehk aastavahetuse paiku, siis sportlase enda sõnul kujuneb vigastuspaus tõenäoliselt veelgi pikemaks.

"Kümme päeva tagasi oleksin pidanud Tokyosse lendama. Nüüd istun kodus ja rullin jala peal palli. Selline see elu vahel on," rääkis Rooth usutluses NRK-le. "Ma ei jõua kevadel teha ühtegi kümnevõistlust, mis oleks vajalik EM-ile pääsemiseks."

Olümpiavõitja sõnul võiks üheks lootusekiireks olla wildcard ehk vabapääse. Eelmisel aastal sai nõnda Pariisi olümpiale võistlema maailmarekordi omanik Kevin Mayer.

Rooth loodab siiski, et taastumine läheb kiiremini, kui arstid on prognoosinud. "Ma loodan, et saan võimalikult kiiresti tagasi täiskoormusel treeningutele naasta, aga ma ei hakka selleks eraldi pingutama ega riske võtma. Sellest poleks mingit kasu. Kui ma pean EM-ist loobuma, siis olgu nii. Minu jaoks on kõige olulisem olla valmis Los Angelese olümpiaks."

Järgmised kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused toimuvad tuleval aastal 10.-16. augustini Birminghamis.