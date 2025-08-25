Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

23-aastane Rooth sai vigastada teivashüppetreeningul, kui kukkus matist mööda. "Mu esimene mõte oli, et matt on veidi liiga kaugel. Mul ei olnud aega reageerida. Kukkumine oli valus ja mõistsin kohe, et tagajärjed on nii tõsised, et võin ilmselt MM-i unustada," rääkis norralane esmaspäevasel pressikonverentsil.

Olümpiavõitja vigastas parema käe küünarnukki ning vasakut põlve, peab minema operatsioonile ja olema vähemalt neli kuud treeningutelt eemal. "Pean mõtlema nii, et kukkumine võinuks olla palju hullem. Sellegipoolest on väga kahju. Peame lootma, et operatsioon läheb hästi," lisas ta.

"See on tõsine põlvevigastus, aga õige ravi ja korrektse treeningplaaniga oleme kindlad, et ta saab naasta kõrgeimale tasemele," kommenteeris NRK-le Ekebergi spordimeditsiinikeskuse pealik Havard Moksnes.

Pariisis kogus Rooth Norra rekordit tähistavad 8796 punkti ning krooniti Leo Neugebaueri ja Lindon Victori ees olümpiavõitjaks. Tokyo kergejõustiku MM toimub 13.-21. septembrini.