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Kümnevõistluse olümpiavõitja Markus Rooth peab ka EM-i vahele jätma

Kergejõustik
Markus Rooth
Markus Rooth Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Pariisis kümnevõistluse olümpiavõitjaks tulnud norralane Markus Rooth avaldas, et saab küll juba suurel koormusel treenida, aga augustis peetavad Euroopa meistrivõistlused tema plaanidesse ei kuulu.

Rooth sai mullu augusti lõpus tõsiselt vigastada teivashüppetreeningul, kui kukkus matist mööda. Olümpiavõitja vigastas parema käe küünarnukki ja vasakut põlve. Rooth pidi käima põlveoperatsioonil, mistõttu ei saanud ta Tokyos maailmameistrivõistlustel võistelda.

"Praegu läheb mul hästi, treenin korralikult," rääkis Rooth Norra uudisteagentuurile NTB. "Olen nüüd juba pikka aega vigastusevaba olnud. Operatsioonist on möödas üheksa kuud, olen saanud peaaegu kõiki alasid teha ja treeningud on hästi sujunud. Intensiivsus muudkui kasvab, olen tegelikult päris rahul sellega, kuidas asjad kulgevad."

Ainus ala, mida Rooth pole pärast vigastust veel üldse proovinud, on odavise. "Oda pole veel saanud visata, aga olen juba tõkkeid jooksnud ja teivast hüpanud ja need on hästi läinud," lausus ta.

Roothi sõnul on ta juba pikka aega saanud valuvabalt treenida ja seetõttu on pisut nörritav, et ta peab end treeningutel tagasi hoidma. "Tunnen, et oleksin valmis tegema palju rohkem, kui mul lubatakse, aga samas mõistan, et kõõlusevigastusest paranemine võtab aega, et see korralikult terveks saaks," arutles Rooth. "Nii et isegi kui tunnen end täielikult hästi, ei pruugi kõik veel päris korras olla. See on olnud mu suurim väljakutse – tahaksin rohkem pingutada, aga mul ei lubata."

Nädal tagasi tegi Rooth esimese võistluse pärast vigastust, kui osales kodumaal Romerikes peetud võistlustel kettaheites ja sai 47.76-ga meestes kahe osaleja konkurentsis esikoha. Tema isiklik rekord on 49.13.

"Muidugi võiksin ilmselt ka praegu rohkem pingutada ja muudelgi aladel võistlema minna, aga kui nii kaua eemal olla, siis on vaja kohanemisperioodi. Ja praegu jääb see kohanemisperiood osade alade jaoks liiga lühikeseks," selgitas Rooth, miks EM tema plaanidesse ei kuulu. "Samm-sammult edasi liikudes võiksin mitmevõistlust teha aasta lõpus. Ma pole isegi EM-ile kvalifitseerunud, aga järgmise aasta MM-ile võin kohta püüda."

2024. aastal lõpetas Rooth vaid ühe kümnevõistluse, kui võitis Pariisi olümpial kulla. Mullu ei teinud ta ühtegi kümnevõistlust. "Olen edetabelis langenud ja seetõttu on Euroopa meistrivõistlused laualt maas," tõdes ta. "Pean jõudma kõikidel aladel piisavalt heasse vormi, et oleks üldse mõtet kümnevõistlust teha."

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused peetakse Suurbritannias Birminghamis 10.–16. augustini.

Toimetaja: Maarja Värv

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