Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

Doncic kogus juba esimesel poolajal 24 punkti, kuus lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Lõpuks jäi tema nimele 37 punkti, 11 lauapalli ja üheksa resultatiivset söötu. Palju ei jäänud maha ka Iisraeli täht Deni Avdija, kelle nimele kogunes lõpuks 34 silma.

Itaalia koondis lõpetas oma mängud C-alagrupis 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11) võiduga Küprose üle. Simone Fontecchio ja Matteo Spagnolo panustasid 13 punkti, Mouhamet Diouf lisas 12 silma ja kümme lauapalli. Küprose parim oli 15 punktiga Filippos Tigkas.

Turniiri võõrustav Küpros kaotas kõik viis alagrupimängu keskmiselt 33 punktiga. Itaalia sai viiest mängust neli võitu ja võidab alagrupi juhul, kui Hispaania alistab hilisemas kohtumises Kreeka.