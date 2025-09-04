X!

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

Korvpall
Luka Doncic
Luka Doncic Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Sloveenia korvpallikoondis alistas Luka Doncici suurepärase partii toel Iisraeli 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31) ja lõpetas EM-i alagrupi sarnaselt vastasele kolme võiduga viiest mängust.

Doncic kogus juba esimesel poolajal 24 punkti, kuus lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Lõpuks jäi tema nimele 37 punkti, 11 lauapalli ja üheksa resultatiivset söötu. Palju ei jäänud maha ka Iisraeli täht Deni Avdija, kelle nimele kogunes lõpuks 34 silma.

Itaalia koondis lõpetas oma mängud C-alagrupis 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11) võiduga Küprose üle. Simone Fontecchio ja Matteo Spagnolo panustasid 13 punkti, Mouhamet Diouf lisas 12 silma ja kümme lauapalli. Küprose parim oli 15 punktiga Filippos Tigkas.

Turniiri võõrustav Küpros kaotas kõik viis alagrupimängu keskmiselt 33 punktiga. Itaalia sai viiest mängust neli võitu ja võidab alagrupi juhul, kui Hispaania alistab hilisemas kohtumises Kreeka.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

20:43

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

18:14

Kalev/Cramoga meistriks kroonitud Meiers tõmbab selga TalTechi särgi

17:13

Bosnia ja Hertsegoviina jõudis edasi, Island kaotas taas kõik mängud

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

13:37

NBA avalikustas tuleva hooaja tähtede mängu ülesehituse

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

09:16

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

03.09

Türgi jättis Serbia alagrupivõiduta, oodata on Baltikumi kaheksandikfinaali

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Peep Pahv: Eesti polnud veel edasipääsuks valmis

03.09

Läti korvpallikoondis lõpetas alagrupi suure võiduga

03.09

Tass vastaste tähe eemaldamisest: arvasime, et mäng hakkab kergemaks minema Uuendatud

03.09

Treier: praegu tundub, et siit pole midagi positiivset kaasa võtta Uuendatud

03.09

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

videod

sport.err.ee uudised

21:58

ETV spordisaade, 4. september

21:14

Tottenham Hotspuri juhtimises algab uus ajastu

20:43

Doncic vedas Sloveenia viimases alagrupimängus võidule

20:15

Nigeeria tippsprinter hakkab esindama Türgit

19:52

Prantsuse poksijad jäävad hilinenud sootestide tõttu MM-ilt kõrvale

19:19

Ayuso võitis etapi, Vingegaard jätkab punases särgis

18:37

Euroopa meister Türgi ja olümpiapronks Brasiilia pääsesid poolfinaali

18:14

Kalev/Cramoga meistriks kroonitud Meiers tõmbab selga TalTechi särgi

17:34

Noormeeste U-19 vutikoondis kaotas Iisraelile üleminutite tabamustest

17:13

Bosnia ja Hertsegoviina jõudis edasi, Island kaotas taas kõik mängud

16:44

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

16:16

Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

15:57

Eesti rannajalgpallikoondis võitleb koha eest A-divisjonis

15:28

Lajal ja Glinka pääsesid Prantsusmaal veerandfinaali

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

loetumad

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

14:52

Peatreener Rannula: tuleb hing kõvaks teha ja edasi minna

03.09

Enden: mina olin täiesti kindel, et me võidame selle mängu Uuendatud

03.09

Türgi jättis Serbia alagrupivõiduta, oodata on Baltikumi kaheksandikfinaali

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

03.09

Eestit vedanud Konontšuk: näen seda teist vabaviset pikalt õudusunenägudes Uuendatud

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

03.09

Peep Pahv: Eesti polnud veel edasipääsuks valmis

03.09

Kyrgios alustas sõnasõda Sabalenkaga: kas tõesti arvate, et pean 100% pingutama?

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo