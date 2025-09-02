X!

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

Jalgrattasport
Saaremaa Red Bull Tour of Vikings
Saaremaa Red Bull Tour of Vikings Autor/allikas: Rasmus Kooskora
Jalgrattasport

Saaremaal toimus kolmandat korda Red Bull Tour of Vikings rattavõistlus, milles võidutsesid Karl Patrick Lauk ja Ann-Christine Allik.

304 kilomeetri pikkusel velotuuril, mis koosnes kolmest etapist asfaldil ja kruusal, sai kõige kiirema aja kirja Karl Patrick Lauk, kes tegi Saaremaale ringi peale ajaga kaheksa tundi, 19 minutit ja 44 sekundit.

Teise koha pälvis Oskar Nisu, kes kaotas võitjale 38 sekundiga ja edestas omakorda kaheksa sekundiga Siim Kiskoneni (+0.46).

Naiste seas teenis esikoha Ann-Christine Allik ajaga 9:36.35, talle järgnesid Mari Kruuser (+20.09) ning Triin Rast (+22.15).

Võistlusele tuli 120 ratturit Eestist ja välismaalt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

jalgrattauudised

09:02

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

01.09

Mari-Liis Juul sai pararatta MM-il grupisõidus kaheksanda koha

31.08

Vingegaard kerkis vägeva lõpupingutusega üldliidri kannule

31.08

Taaramäe lõpetas velotuuri Türgis teise kohaga

31.08

Bauer pälvis Hiinas peetud ühepäevasõidul valge särgi arvestuses võidu

30.08

Rattamaratonide sarja võitsid Vaidem ja Mõttus

30.08

Mihkels tegi oma parima etteaste suurtuuridel, võit Philipsenile

30.08

Rein Taaramäe jätkab Türgis teisel kohal

29.08

Juul ja Lepik jõudsid pararatta MM-il esikümnesse

29.08

Ayuso rõõmustas kodupublikut Vueltal etapivõiduga

29.08

Mitmekordne Tour de France'i võitja viidi mitme murruga haiglasse

29.08

Taaramäe jõudis Türgis teist päeva järjest pjedestaalile

28.08

Vine võitis etapi, Vingegaard kaotas särgi

28.08

VIDEO | Protestijad panid Vuelta eraldistardis Iisraeli rattatiimil tee kinni

28.08

Taaramäe jõudis Türgis alanud velotuuri avaetapil pjedestaalile

27.08

Mihkelsi tiim pälvis Vuelta temposõidul 15. koha, üldliider vahetus

27.08

Mikk Bauer oli Hiinas teine, klubikaaslastega saadi kolmikvõit

26.08

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

26.08

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

26.08

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

sport.err.ee uudised

11:17

Eesti saadab kergejõustiku MM-ile kümme sportlast

11:06

Tunjovi ja Pescara teed läksid lahku

11:00

KUULA | "Võimla": kas Eesti korvpallikoondis pääseb EM-il edasi? Uuendatud

10:33

Uue kunstmurukatte saanud Annelinna väljak taasavati

09:38

Sinner loovutas kaheksandikfinaalis ainult kolm geimi

09:02

Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

08:33

Leedu kindlustas võiduga Soome üle edasipääsu, Serbia alistas Tšehhi

01.09

Liverpool maksis Rootsi ründaja eest kõigi aegade kolmanda kõrgeima summa

01.09

Osaka vajas tunamulluse võitja Gauffi alistamiseks vaid 66 minutit

01.09

Eesti korvpallikoondis jäi Türgile alla 20 punktiga Uuendatud

01.09

ETV spordisaade, 1. september

01.09

LÕBUS VIDEO | Jefimovast sai päevaks iluuisutaja, Petrõkinast ujuja

01.09

Peep Pahv: aukartus tuleb unustada, võiduks on vaja agressiivsust ja särtsu

01.09

Portugalil ei õnnestunud kõik vabavisked tabanud Lätit üllatada

01.09

Hein uuest klubist: sellel tasemel mingeid garantiisid ei ole

01.09

EJL-i ja Arte Gümnaasiumi jalgpalliakadeemias alustas õpinguid uus lend

01.09

Ülivõimas Saksamaa päästis Eesti koondise nukrast rekordist

01.09

Kullamäe: sellise tasemega tiimide vastu peab olema karakterit 40 minutit

01.09

Hermet ülitähtsast mängust Portugaliga: tuleb korralik mudamaadlus

01.09

Tass: mäng jäi esimese poolaja taha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo