Red Bulli Saaremaa tuuril võidutsesid Lauk ja Allik

304 kilomeetri pikkusel velotuuril, mis koosnes kolmest etapist asfaldil ja kruusal, sai kõige kiirema aja kirja Karl Patrick Lauk, kes tegi Saaremaale ringi peale ajaga kaheksa tundi, 19 minutit ja 44 sekundit.

Teise koha pälvis Oskar Nisu, kes kaotas võitjale 38 sekundiga ja edestas omakorda kaheksa sekundiga Siim Kiskoneni (+0.46).

Naiste seas teenis esikoha Ann-Christine Allik ajaga 9:36.35, talle järgnesid Mari Kruuser (+20.09) ning Triin Rast (+22.15).

Võistlusele tuli 120 ratturit Eestist ja välismaalt.