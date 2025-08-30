X!

Itaalia alistas Hispaaniat kurvastanud Gruusia koondise

Korvpall
Korvpalli EM. Itaalia - Gruusia
Korvpalli EM. Itaalia - Gruusia Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Itaalia meeste korvpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri teises alagrupimängus Gruusia 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15).

Avavoorus Kreeka paremust tunnistama pidanud Itaalia koondise resultatiivsemad olid Saliaou Niang 15, Simone Fontecchio 14 ja Diouf Mouhamet 13 punktiga. Esimeses voorus tiitlikaitsja Hispaania selili pannud Gruusia kasuks viskas Goga Bitadze 22 silma.

D-alagrupis teenis teise kaotuse Island, kes jäi alla Belgiale 64:71 (21:17, 15:15, 16:14, 12:25). Viimasel veerandil murdunud Islandi liider oli 20 punkti ja kümne lauapalliga Tryggvi Hlinarson, Emmanuel Lecomte tõi Belgiale 16 silma.

B-alagrupis sai kahe kaotuse järel esimese võidu Rootsi koondis, kes oli kindlalt üle Suurbritanniast 78:59 (19:13, 16:17, 26:17, 17:12). Pelle Larsson tõi võitjatele 23 ja Myles Hesson kaotajatele 17 punkti.

Kokku peetakse laupäeval EM-il lausa tosin mängu.

Toimetaja: Siim Boikov

Eesti koondis EM-il
Kolmapäev, 27. august
21.15
Serbia – Eesti 98:64
Reede, 29. august
18.00
Eesti – Läti 70:72
Laupäev, 30. august
14.45
Tšehhi – Eesti 89:75
Esmaspäev, 1. september
14.45
Eesti – Türgi
Kolmapäev, 3. september
14.45
Eesti – Portugal

Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

