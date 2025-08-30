Itaalia alistas Hispaaniat kurvastanud Gruusia koondise

Avavoorus Kreeka paremust tunnistama pidanud Itaalia koondise resultatiivsemad olid Saliaou Niang 15, Simone Fontecchio 14 ja Diouf Mouhamet 13 punktiga. Esimeses voorus tiitlikaitsja Hispaania selili pannud Gruusia kasuks viskas Goga Bitadze 22 silma.

D-alagrupis teenis teise kaotuse Island, kes jäi alla Belgiale 64:71 (21:17, 15:15, 16:14, 12:25). Viimasel veerandil murdunud Islandi liider oli 20 punkti ja kümne lauapalliga Tryggvi Hlinarson, Emmanuel Lecomte tõi Belgiale 16 silma.

B-alagrupis sai kahe kaotuse järel esimese võidu Rootsi koondis, kes oli kindlalt üle Suurbritanniast 78:59 (19:13, 16:17, 26:17, 17:12). Pelle Larsson tõi võitjatele 23 ja Myles Hesson kaotajatele 17 punkti.

Kokku peetakse laupäeval EM-il lausa tosin mängu.