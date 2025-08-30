X!

Saksa korvpallitäht süüdistas Leedu fänne rassistlikus käitumises

Korvpall
Leedu korvpallifännid
Leedu korvpallifännid Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Saksamaa korvpallikoondise tähtmängija Dennis Schröder süüdistas mõningaid Leedu koondise poolehoidjaid rassistlike märkuste ja žestide tegemises.

"See oli suurepärane atmosfäär," laustas ta intervjuus väljaandele MagentaSport. "Leedulased, fännid reisivad alati meeskonnaga kaasa. Aga kahjuks tegid nad poolajal ahvihäälitsusi ja see on midagi, millega ma ei saa leppida."

"Rassism ei kuulu selle maailma juurde. Aga sellest hoolimata oli see hea mäng. Ma arvan, et mõned fännid pidid tribüünilt turvakaalutlustel lahkuma. Ma arvan, et seda mainitakse ka raportis."

"Ma arvan, et see lihtsalt ei kuulu selle spordiala juurde," jätkas ta. "Ka jalgpalli juurde mitte. Vinicius Juniori [Madridi Reali jalgpallur] puhul oleme seda kogu aeg näinud. Aga täna kogesin seda esimest korda leedulaste poolt ja see on kurb."

Saksamaa koondis võitis alagrupikohtumise 107:88. Kohtumise poolajal sattusid mõlema meeskonna mängijad ja taustajõud areeni koridoris omavahel sõnelusse. Emotsionaalses mõttevahetuses osalesid teiste seas Jonas Valanciunas ja meeskonna ametnik Linas Kleiza, samuti sakslane Daniel Theis.

Basketnewsi teatel märkas Kleiza kahte kohatult käitunud fänni ja informeeris sellest areeni turvateenistust. "Me tahame saata selge sõnumi - see on täiesti vastuvõetamatu ning läheb vastuollu nii korvpalli kui ka meie ühiskonna väärtustega," lisas Leedu korvpalliliidu president Mindaugas Balciunas.

"Sellised juhtumid ei kahjusta mitte ainult sportlasi, vaid ka Leedu mainet korvpalliriigina rahvusvahelisel areenil. Iga fänn peab tagama, et meie toetus on auväärne ja inspireeriv, mitte solvav ega destruktiivne."

Leedu korvpalliliit lubas võtta kasutusele meetmed, et tulevikus sarnaseid olukordi vältida. "Me julgustame fänne looma õhkkonda, kus kõik sportlased sõltumata nende rahvusest, nahavärvist, usust või uskumustest tunnevad end turvaliselt ja austatuna," lisati teates.

Toimetaja: Siim Boikov

