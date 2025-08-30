Saksamaa sai Leedust jagu ja jätkab puhaste paberitega

Leedu juhtis mängu vaid kahel korral esimesel veerandil. Saksamaa võitis esimese veerandaja 32:20, seejuures lõpetati veerandaeg 8:0 spurdiga. Teise veerandi võitis küll Leedu, aga poolajapausile mindi sakslaste kaheksapunktilises eduseisus. Kolmandal veerandil jõudis Leedu vahepeal nelja punkti kaugusele, aga siis kasvatasid sakslased edu juba 19 punktile. Saksamaa jätkas samas hoos ka viimasel veerandil, kus vahepeal juhiti juba 23 punktiga

Saksamaa parim oli Dennis Schröder 26 punkti ja kuue tulemusliku sööduga. Franz Wagner lisas 24 punkti ja võttis seitse lauapalli, Daniel Theis tõi 23 punkti ja võttis kuus lauapalli. Kahekohalise punktisummani jõudis ka Andreas Obst, tuues 15 punkti, lisaks andis ta viis korvisöötu.

Leedu ridades oli resultatiivseim Rokas Jokubaitis 20 punktiga, lisaks andis ta seitse resultatiivset söötu, aga tegi ka viis pallikaotust. Jonas Valanciunas tõi 14, Margiris Normantas 11 ja Tadas Sedekerskis kümme punkti.

Saksamaa on saanud kolmest mängust kolm võitu, Leedule oli see kahe võidu kõrvale esimene kaotus. Esmaspäeval läheb Saksamaa vastamisi Suurbritanniaga ja Leedu kohtub võõrustaja Soomega.