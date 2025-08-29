Ataman: andke mulle Panathinaikoses Sengün, siis teeme Houston Rocketsile ära

Türgi koondis on alustanud Euroopa meistrivõistlusi kahe kindla võiduga, kui A-alagrupi esimeses mängus seljatati 20 punktiga Läti ning reedel saadi Tšehhist jagu 14 punktiga.

Läti alistamise järel rääkis Ataman meediale muuhulgas klubikorvpallist ning väitis, et vahe NBA ja Euroliiga vahel pole suur. "Kui võtta NBA meeskondadest välja üks tähtmängija, siis usun, et paljud Euroliiga tiimid suudaksid nende vastu võita," sõnas Ataman kolmapäeval. "Kogu austusega NBA vastu — neil on palju tõelisi staarmängijaid nagu LeBron James, Kevin Durant ja Stephen Curry — aga kui selline mängija meeskonnast välja võtta, siis suudaksid paljud Euroliiga tiimid võita."

Reedel vedas türklased võiduni nende NBA staar Alperen Sengün, kes kuulub Houston Rocketsi hingekirja. Ataman alustas reedel uut arutelu Euroliiga ja NBA vahel, kuid seekord kasutas seda Sengüni kiitimiseks. Nimelt väitis Ataman, et tema Euroliiga meeskond Ateena Panathiniakos suudaks koos Sengüniga alistada mängija praeguse koduklubi Rocketsi.

"Nägin ühismeedias nii USA kui ka Euroopa inimesi arutlemas minu avalduse üle Euroliiga ja NBA erinevuste kohta. Ma ütlen, andke mulle Panathinaikoses Sengün ja me võidame Houston Rocketsit. Alperen on tõeline NBA staarmängija," ütles Ataman.

Alperen Sengün. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/MN Press Photo

Sengün jäi Tšehhi vastu napilt ilma kolmikduublist, kui viskas omade parimana 23 punkti, võttis 12 lauapalli, andis üheksa tulemuslikku söötu, blokeeris kaks viset ja tegi ühe vaheltlõike.

"Meil oli Türgi alistamiseks kindel plaan. Proovisime seda ellu viia, ent üks mängija (Sengün - ERR) sai meist jagu. Ta on tõeliselt nutikas," kiitis Türgi tähtmängijat ka Tšehhi juhendaja Diego Ocampo. "Mulle meeldivad sellised mängijad, kes tahavad eelkõige sööta ja meeskonda kaasata. Minu jaoks see ongi korvpall."

Türgi (2-0) läheb laupäeval vastamisi Portugaliga (1-0), Tšehhi (0-2) kohtub Eesti koondisega (0-1).