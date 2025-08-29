Rahvuskoondise debüüdi teinud Jordan Loyd alustas EM-i rekordiga

Korvpallur Jordan Loyd ei kujutanud kunagi ette, et mängib koondises, kuid sel suvel sai ta Poola passi ja õiguse Poolat korvpalli EM-il esindada.

AS Monaco mängija Jordan Loyd viis Poola koondise korvpalli EM-il esimese võiduni, kui alistati Sloveenia meeskond 105:95. Loyd säras avamängus 32 punktiga, mis on neljas parim punktisumma, mille mängija on korvpall EM-i debüüdil kunagi visanud.

"Ma ei teadnud seda. See on üsna hullumeelne, paljud suured mängijad on sellel turniiril mänginud," tunnistas ta mängujärgsel pressikonverentsil.

Lisaks tabas ta seitse kolmepunktiviset, mis on parim tulemus EM-debüüdil alates 1995. aastast, mil hakati vastavaid rekordeid pidama.

"Ütleksin, et see oli üks minu parimaid mänge. Aga see on ainult sellepärast, et me võitsime. See ei tähendaks midagi, kui me ei oleks võitnud."

Kõike seda tegi ta Luka Doncici vastu, kes lõpetas 34 punkti, üheksa resultatiivse söödu ja viie vaheltlõikega.

"Oli päris vinge temaga koos väljakul olla. Ta on üks maailma parimaid mängijaid. Teisel pool mängides kasutad seda energiana. Kõik on temale keskendunud ja meeskonnana kasutasime seda motivatsioonina."

Lisaks tunnustas Loyd publikut. "Fännid andsid meile energiat, see oli hämmastav. See oli ilmselt üks parimaid atmosfääre, kus ma olen mänginud," lisas ta..

32-aastane Loyd, kes sündis Chicagos, Illinoisis, sai sel suvel Poola kodakondsuse ning polnud seni esindanud ühtegi rahvuskoondist.

"See polnud midagi, mida ma oleksin planeerinud," tunnistas Loyd pärast mängu. "Tegelikult polnud ma sellele kunagi tõsiselt mõelnud. Aga kui võimalus tekkis, nägin selles head võimalust."

Loydi sõnul oli teekond koondisesse pikemaajalise suhtluse tulemus. "Ma ei oskagi seda täpselt kirjeldada. Mina ja minu tiim suhtlesime nendega ja sealt see kõik algas," rääkis ta.

Poola jätkab korvpalli EM-i laupäeval, kus nende järgmiseks vastaseks on Iisrael.