Kangur enne mängu Lätiga: meie töö on nende tugevamad küljed elimineerida

Eesti korvpallikoondise kolmanda abitreenerina tegutsev Kristjan Kangur sõnas päev pärast Euroopa meistrivõistluste avamängus saadud suurt kaotust Serbialt, et turniiride esimesed kohtumised on alati rabedad ja veidi närvilised.

"Kui toome natuke samasuguse paralleeli Läti võistkonna kohta, kes eile kodus mängis, siis nendel oli täpselt samasugune väike vibra peal," sõnas Kangur ERR-ile. "See on loomulik meiesuguste võistkondade jaoks. Ma usun, et homne mäng tuleb juba natuke teisest killast."

Läti koondis pidi koduses Riias tunnistama Türgi 93:73 paremust. Reedel on Eesti ja Läti omavahel vastamisi. "Läti mängib niikuinii enda stiili nagu alati: üritavad kaugelt nõelata ja kiiret tempot hoida. Eks meie töö on nüüd see meeleolu ära rikkuda ja nende tugevamad küljed elimineerida."

Kuigi Riias on Eesti korvpallikoondisel tuhandeid poolehoidjaid, siis Läti vastu on mõistagi rohkem piletiga pealtvaatajaid kodumeeskonnal.

"Ma arvan, et meie delegatsioonil on ääretult hea meel, et meile on nii palju toetajaid siia kaasa tulnud," sõnas Kangur. "Olgugi, et homme võib olla koduvõistkonna rahva protsent suurem, aga meil on palju fänne, kes meid toetavad. Oleme neile väga-väga tänulikud."

Turniiri teine päev pakkus ka esimese suurema üllatuse, kui Gruusia jäi tiitlikaitsja Hispaania vastu 83:69 peale. Samas sai Eesti koondis kontrollkohtumises Gruusiast jagu.

"Kontrollmängud ongi kontrollmängud, kus erinevaid asju läbi mängitakse ja kontrollitakse," kommenteeris Kangur. "Pikad turniirid on täis üllatusi ja kindlasti tuleb neid selle nädala jooksul veel nii meie alagrupis kui ka igal pool mujal. Ma arvan, et väga vettpidavaid järeldusi sellest võidust ei tasu teha."