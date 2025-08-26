Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

Teisipäevase etapi esimeses pooles ületasid ratturid kaks teise ja ühe kolmanda kategooria tõusu ning teises pooles sõideti valdavalt tasastel teedel.

Lõpp soosis seega sprintereid ning üllatuslikult teenis esikoha Turner, kes alistas lõpuheitluses belglased Jasper Philipseni ja Edward Planckaerti (mõlemad Alpecin - Deceuninck). 26-aastase briti jaoks oli tegu karjääri esimese suurtuuri etapivõiduga.

"Ausalt öeldes ma ei tea, mida öelda. Mul on olnud hullumeelne nädal," sõnas viimasel hetkel Vuelta nimekirja pääsenud Turner. "Tahtsin väga Vueltale tulla, kuigi mind vaevas Giro järel jalavigastus. Õnneks tiim uskus minusse. Nad saatsid mind kõigepealt Renew velotuurile, aga siis öeldi, et mind on Vueltal vaja. Loomulikult andsin jah-sõna! Teeksin ükskõik mida, et sellistel võistlustel osaleda."

Juhtgruppi kuulus ka Mihkels, kes ületas finišijoone 11. mehena. Kokkuvõttes tõusis ta 18 koha võrra 125. positsioonile (+12.46).

Üldarvestuse liidritena jätkavad prantslane David Gaudu (Groupama - FDJ) ja taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kellel on kokkuvõttes sama aeg. Kolmas on itaallane Giulio Ciccone (Lidl - Trek; +0.08), neljas kolumblane Egan Bernal (INEOS Grenadiers; +0.14) ja viies britt Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team; +0.16).

Kolmapäeval on kavas 24,1 kilomeetri pikkune eraldistardist sõit.