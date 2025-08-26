X!

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

Jalgrattasport
Jalgrattasport

Eesti profirattur Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) saavutas Hispaania velotuuri neljandal etapil (Susa - Voiron; 206,7 km) 11. koha. Etapivõidu teenis britt Ben Turner (INEOS Grenadiers).

Teisipäevase etapi esimeses pooles ületasid ratturid kaks teise ja ühe kolmanda kategooria tõusu ning teises pooles sõideti valdavalt tasastel teedel.

Lõpp soosis seega sprintereid ning üllatuslikult teenis esikoha Turner, kes alistas lõpuheitluses belglased Jasper Philipseni ja Edward Planckaerti (mõlemad Alpecin - Deceuninck). 26-aastase briti jaoks oli tegu karjääri esimese suurtuuri etapivõiduga.

"Ausalt öeldes ma ei tea, mida öelda. Mul on olnud hullumeelne nädal," sõnas viimasel hetkel Vuelta nimekirja pääsenud Turner. "Tahtsin väga Vueltale tulla, kuigi mind vaevas Giro järel jalavigastus. Õnneks tiim uskus minusse. Nad saatsid mind kõigepealt Renew velotuurile, aga siis öeldi, et mind on Vueltal vaja. Loomulikult andsin jah-sõna! Teeksin ükskõik mida, et sellistel võistlustel osaleda."

Juhtgruppi kuulus ka Mihkels, kes ületas finišijoone 11. mehena. Kokkuvõttes tõusis ta 18 koha võrra 125. positsioonile (+12.46).

Üldarvestuse liidritena jätkavad prantslane David Gaudu (Groupama - FDJ) ja taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), kellel on kokkuvõttes sama aeg. Kolmas on itaallane Giulio Ciccone (Lidl - Trek; +0.08), neljas kolumblane Egan Bernal (INEOS Grenadiers; +0.14) ja viies britt Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team; +0.16).

Kolmapäeval on kavas 24,1 kilomeetri pikkune eraldistardist sõit.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

18:20

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

16:42

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

08:38

Taaramäe võidutses Türgis, Suppi pälvis Prantsusmaal võidu

25.08

Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

25.08

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

24.08

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

24.08

Balti keti velotuuri viimase etapi parim oli lätlane, üldvõit taas Ärmile

23.08

Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses

23.08

Mihkels pälvis Vuelta debüütetapil kümnenda koha, liidrisärk Philipsenile

23.08

Vaidem tähistas sünnipäeva rattamaratonisarja etapivõiduga

22.08

Pajur võitis Balti keti velotuuri pikima etapi ja kerkis üldliidriks

22.08

Tartu rattamaratoni stardiajad muutusid

21.08

Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

21.08

Pogacari ja Vingegaardi duell MM-il jääb ära

20.08

Madis Mihkels: ma olen Vueltaks valmis

19.08

Ametlik: Mihkels väntab Vueltal, nimekas tiimikaaslane jääb eemale

19.08

Eesti olümpiakrossi karikasarja kolmanda etapi võitis Mõttus

19.08

Van der Poel avalikustas Prantsusmaal katkestamise põhjuse

18.08

Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

18.08

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

sport.err.ee uudised

21:24

Swiatek teenis USA lahtistel hooaja 50. võidu

20:50

Tenniselegend: Medvedev vajab professionaalset abi

20:19

Mölder pääses põhiturniirile, Tamm kaotas avaringis

19:48

Itaalia suusatäht valmistub karjääri lõpetama: tahan olümpiast viimast võtta

19:27

Kristin Kuuba kaotas MM-il valitsevale Euroopa meistrile

18:49

Tõsisest vigastusest paranenud Granerud naasis hüppetorni

18:20

Mihkels jäi Vuelta neljandal etapil napilt esikümnest välja

17:47

Viimsi korvpalliklubi hankis lisajõudu Austraaliast

17:15

Viiekordne Meistrite liiga võitja valis uueks mängupaigaks Saksamaa

16:42

Tammepuu võidutses Prantsusmaal ja lõpetas üldarvestuses kolmandana

16:13

Tervisemure sundis Saksamaa koondise peatreeneri kõrvaltvaatajaks

15:48

Cadillaci vormeli rooli taha istuvad Bottas ja Perez

15:12

Keira Rattur võitis Virtuse MM-il Euroopa rekordiga teise medali

14:38

Bunker Partner püüab Meistrite liigas pääsu põhiturniirile

13:59

Rallimehed valmistuvad Paraguay teedeks: kõik alustavad nullist

13:21

Tammeka naiskond kogus heategevuseks üle 10 000 euro

12:42

Šiauliai alistas Komissarovi iluvärava toel otsese konkurendi

12:37

Ida-Virumaa malehooaja avab Avo Pusti mälestusturniir

12:06

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

11:27

Vigastatud Mets ja Tamm jäävad koondisemängudest eemale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo