Ärm ületas Balti keti velotuuril finišijoone uhkes üksinduses

Balti keti velotuuri teisel etapil (Tartu–Antsla–Tartu; 175.6 km) teenis võidu Rait Ärm (Eesti koondis), kes kerkis ühtlasi ka velotuuri üldliidriks.

Avaetapil napilt teisena lõpetanud 25-aastane Ärm tegi teisel etapil suurepärase sõidu ning rebis konkurentidelt viimastel kilomeetritel eest ära. Eesti koondislane ületas finišijoone ajaga 3 tundi, 47 minutit ja 50 sekundit.

Teise koha pälvis Läti koondislane Kristians Belohvošciks, kes kaotas Ärmile 22 sekundiga, heitlus kolmanda koha peale oli tihe, aga pjedestaalile mahtus lõpuks Lauri Tamm (Eesti koondis; +0.45), kes edestas sekundiga kaasmaalast Oskar Nisu (Quick Pro Team; +0.46). Minuti sisse mahtusid veel taanlane Mads Schulz Jörgensen (Team CO:PLAY-Giant Store; +0.48), austerlane Josef Dirnbauer (Cycling Team Schwingshandl; +0.50) ning rootslane Hugo Persson (Svealand Cycling Team; +0.57).

Liidrisärgis sõitnud Markus Pajur (Eesti koondis) ületas joone kaheksandana ning kaotas Ärmile teisel etapil minuti ja neli sekundit ehk Ärm läheb otsustavale etapile liidrisärgis. Tema edu lätlase Belohvošciksi ees on täpselt minut, järgnevad Tamm (+1.06), Pajur (+1.11), Jörgensen (+1.16) ning Nisu (+1.22).

Balti keti velotuuri üldvõitja selgub pühapäeval, kui marsruudil Tartu-Kuremaa-Tartu peetakse 170,5-kilomeetrine grupisõit.