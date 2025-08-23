Hollas ja Remmelg võitsid Brno MK-etapil alagrupi

Värsked Eesti meistrid Hollas ja Remmelg mängisid reedel maksimaalsed kuus geimi, võites mõlemad põhiturniiri kohtumised tulemusega 2:1. Esmalt mängiti 2:1 (17:21, 21:15, 15:10) üle Hollandi paar Danieke Prins ja Kirsten Bröring, seejärel oldi 2:1 (21:16, 15:21, 17:15) võidukad ka D-alagrupi esikohamatšis tšehhitaride Anna Pospisilova ja Daniela Mokrá vastu, vahendab Volley.ee.

Täiseduga lõpetatud põhiturniir tähendab, et Hollas ja Remmelg pääsesid otse kaheksa parema sekka. Eestlannad lähevad laupäeval veerandfinaalis vastamisi kohaliku paari Mariana Tomasova ja Andrea Lorenzovaga.

Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson alustasid turniiri võiduga, alistades avakohtumises 2:1 (22:20, 20:22, 15:9) eelmainitud Tšehhi paari Tomasova ja Lorenzova. B-alagrupi võit kuulus aga kindlalt Prantsusmaa paarile Anouk Dupinile ja Elsa Descamps'ile, kes võitsid otsustavas kohtumises Kuivoneni ja Jürgensoni 2:0 (21:14, 21:10).

Alagrupi teise koha omanikena jätkasid Kuivonen ja Jürgenson MK-etappi 12 parema paari seas, kus jäädi laupäeval 0:2 (16:21, 15:21) alla Tšehhi esindusele Kylie Neuschaeferova ja Martina Maixnerova.