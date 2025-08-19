Rillo sai Lätis EM-etapil vigastada, Sõna tuli viiendale kohale

Laupäeva hommik Madonas hakkas eestlaste jaoks kohe suure ehmatusega, kui hommikusel vabatreeningul ebaõnnestus Rillol esimesel ringil üks hüpe ja ta kukkus nii halvasti, et vajas meedikute abi. Kukkumisega oli võistlusnädalavahetus Rillo jaoks lõppenud. Kõige enam sai kannatada põlv, kuid vigastuse tõsidus ei ole hetkel veel täpselt teada, vahendab msport.ee.

Ainsa eestlasena jäi Rillo välja langemise järel võistlustulle Sõna. Kvalifikatsioonisõit tal kõige paremini ei õnnestunud ja seal tuli leppida kaheksanda kohaga, kuid võistlussõidud tulid tunduvalt paremini välja.

Avasõidu lõpetas Sõna kuuendana ja teises sõidus oli ta viies. Etapi kokkuvõttes teenis Sõna 31 punktiga viienda koha. Nelja etapi järel hoiab ta üldarvestuses 68 punktiga üheksandat kohta.

Võistluse võitis itaallane Patrick Turrini (50 punkti), teine oli lätlane Reinis Bicans (42 punkti) ja kolmas lätlane Karlis Neija (40 punkti).