Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

Rannavõrkpall
Foto: Kuvatõmmis
Rannavõrkpall

Rannavõrkpalli Eesti meistriteks krooniti meeste seas Jaan Rebel ja Kaur Erik Kais, kelle jaoks jäi Vabaduse väljakul peetud turniir ühtlasi ilmselt viimaseks ühiseks võistluseks.

Mullu pronksi võitnud Rebel ja Kais alistasid viimasel võistluspäeval esmalt Sten Vahtrase ja Kaarel Kaisi, seejärel Siim Ennemuisti - Karl Maidle ning finaalis 21:14, 30:28 Eesti esipaari Mart TIisaare ja Dmitri Korotkovi.

"Ebareaalne! Viimati mängisime ja treenisime koos juuni alguses, siis olin vigastatud ja Kaur käis USA-s. Punkte polnud, alustasime kvalifikatsioonist: siin me oleme, Eesti meistrid 2025!" oli Rebel ERR-iga rääkides üliõnnelik.

"Saime enne eestikaid teha ühe trenni, siis vigastasin hüppeliigest. Siin võistlustel kuumageeli ja valuvaigistite pealt - uskumatu, et ära tuli," lisas Kais.

Võit on duo jaoks erilise tähtsusega ka seetõttu, et ilmselt mängiti koos viimane ühine turniir. "Kaur tahab professionaalselt jätkata, mina käin täiskohaga tööl ja olen justkui harrastussportlane. Kaur kirjutas mulle juba USA-s mitu korda, et kas oled valmis meistrikaid võitma? Ma ütlesin, et olen! Ebareaalne," sõnas Rebel.

"Meil Jaaniga esimene kuldmedal, oleme väga õnnelikud," kinnitas Kais. "Meil ei olnud turniirile tulles üldse ootusi, kohe alguses oli näha, et meil oli juba kvalifikatsioonis raskusi. Meie mäng oli nagu ameerika mäed, aga tulla ja finaalis teha oma parim mäng - super lõpp."

Toimetaja: Anders Nõmm

