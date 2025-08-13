Eesti korvpallinoored alistusid ka Saksamaale

Eesti kaotas avaveerandi 15:24, kuid jõudis poolajapausiks vastasest kahe punkti kaugusele (40:42). Kolmanda veerandaja alguses suudeti korraks juhtima minna, aga Saksamaa vastas 11:0 spurdiga ega lasknud seejärel Eestit enam kordagi viigiseisuni.

13 viskest üheksa tabanud Erik Arula kogus Eesti parimana 21 punkti, lisaks võttis 11 lauapalli ja sooritas kolm vaheltlõiget. Robert Kangur toetas 17 punktiga, kuid tegi ka kaheksa pallikaotust. Roko Jerkic tõi võitjate parimana 21 silma.

Eesti koondise jaoks jätkub turniir reedel, kui on kavas 13.-16. koha mängud. B-divisjoni kukkumise vältimiseks on Eestil vaja lõpetada turniir 13. kohal.